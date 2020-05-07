美鬆綁華為參與5G標準設定 陸：積極信號但不等於解禁

美國商務部將發布新規，鬆綁美國公司與華為為下一代5G網路設定標準，甚至進一步實質上允許華為加入標準機構。陸媒報導，美國允許與華為合作建立5G標準，雖然是一個積極信號，但並不等於解禁。

美國去年5月將華為列入實體清單，禁止美國企業與華為生意往來。證券時報旗下公眾號券商中國報導，華為之所以可能會被允許參與建立5G行業標準，很大的原因並不是美國回心轉意，而是華為是世界5G技術的領導者，沒有華為，美國可能就會落後5G技術競爭。

同時，隨著大陸加速5G建設的進一步深化，美國也存在求助於華為的可能性，因此進一步緩和對華為的態度，但不等於解禁實體清單限制銷售美國商品和技術。

據了解，草案正在美國商務部進行最終審查。