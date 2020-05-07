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「倒爺」疫中淘金記 賺賠百萬一瞬間

世界日報 / 中國新聞組／整理
2020年4月17日，天津某公司一條額溫槍生產線，工人正在加緊生產。受訪者供圖
2020年4月17日，天津某公司一條額溫槍生產線，工人正在加緊生產。受訪者供圖

他們被稱為「倒爺」，這幾乎是不需要門檻的活兒，只要能夠找到廠方和訂購方，聯繫起二者，便能靠賺取中間差價獲利。疫情以來，圍繞醫療物資展開的市場裡，以「輕鬆斬獲暴利」的幻象，吸引越來越多的人入局。

獲利百萬 利潤勝軍火

「在一個疫情特別時期中，口罩已經超過軍火、毒品100%~300%的利潤」。新京報報導，新聞紀錄片「口罩獵人」近日在網上走紅，片中在海外醫療物資市場「掘金」的商人林棟如此形容口罩的暴利。

據報導，在中國，像林棟這樣「野心勃勃」的年輕人並不鮮見。26歲的陳恪是一名實體店經營戶，疫情期間，他發現醫療物資市場的「商機」，為競爭一條額溫槍生產線連夜趕赴廣東。

醫師林成春抱著「賺點小錢」的心思試水，躍躍欲試布局海外口罩市場，他通過網路發帖建群後，數天內有三、四百人來聯繫他，但林成春卻「越做越累，越做越害怕」。

他們就是人們口中的「倒爺」。

但隨著疫情平穩，口罩、額溫槍等醫療物資也回歸供需平衡。價格回落，潮水退去，有人獲利百萬元人民幣(約14萬美元)抽身而去，有人仍在觀望。

開車15小時 千里搶貨

「額溫槍來襲，一手渠道，市面零售價750元至850元。」自從在朋友圈放出「有現貨」消息後，陳恪的電話沒停過。

據報導，疫情之前，26歲的陳恪輾轉於各種實體店的生意之中。這幾個月，陳恪經營的實體店多閉店歇業。但在醫療物資需求猛漲的1月末，他發現了「商機」，依靠人脈資源，受雲南多家企、事業單位委託，為這些單位採購復工所需的口罩和額溫槍。

1月底，陳恪從朋友處得到「一手消息」——東莞一電子廠的額溫槍生產線還沒有被簽訂。

當時，額溫槍的零售價已經被炒到400元至500元一把，而這家工廠的額溫槍生產線月產能是30至50萬台，能成功簽下意味可觀的利潤空間。

得到消息的當晚，陳恪當晚就前往廣東。他和發小二人從雲南昭通出發，駕車15小時，跨1500公里路途來到東莞。

但陳恪還是失算了。他的車抵達工廠時，來自各地的車輛已經沿街排起長隊。

「誰先打款就給誰」，「今天不簽，明天就有人簽下」，廠方告訴陳恪。當晚，這條生產線被別人簽下。

東莞一工廠鐵門緊閉，門內有人員把守。受訪者供圖
東莞一工廠鐵門緊閉，門內有人員把守。受訪者供圖

不需要門檻 自稱「中介」

報導說，這一次競爭承包生產線失敗後，陳恪和朋友組建一支七人團隊，在深圳租下民宿，長期抗戰。

他表示，依照團隊分工，有人專門對接廠方下訂單，有助理負責法務合同，也有人專門負責風控評估。

當他們把有「現貨」、「轉包生產線」的消息放出後，民宿便客戶不斷。至3月中旬，陳恪和同伴們在東莞、深圳、廣州等地共簽下了五、六家工廠的生產線。這些生產線讓他們能夠在完成個人採購訂單的同時，也將餘量物資轉包、出售。

據報導，陳恪負責和廠家談合同、簽合同。這讓他在廣東「淘金」的50多天時間裡，日均睡眠時間只有三小時，每天「不是在路上，就是在路上」。

和許多身處其中的人一樣，陳恪覺得，此時的醫療物資市場，更多時候像「倒爺」，「金主」圍繞「廠家」展開的一場遊戲。

對大多數「倒爺」而言，這幾乎是不需要門檻的活兒，林成春就曾賺過兩筆介紹費。疫情以來一直關注醫療物資出口情況的他，2月時看到了口罩出海的商機，並開始在網上發帖尋找廠方和訂購方，搭建專門微信群。

與陳恪不同，林成春並不墊付資金。據報導，林成春說，他的運作模式強調「輕資產，輕風險」，他建立了一個160人的微信群，裡面都是經過他仔細審核的廠商或有靠譜廠商資源的「倒爺」。

報導指出，在物資的買賣鏈條中，林成春這樣的角色也被業內人士稱為「包打聽」，他們對各時段的市場價、出廠價以及找上門的訂購方的價格熟稔於心，「採購給個價，廠家給個價，如果裡面有差價的話就去對接。」

相比「倒爺」，林成春更願意自稱「中介」——他解釋稱自己不惡意炒貨，僅是對接資源，收取雙方都能接受的一筆「喝茶費」。

越做越累 越做越害怕

但林成春的「喝茶費」賺得並不輕鬆。

3月底，他與訂購方達成初步意向合同，另一頭，準備與尚在商議的口罩工廠敲定合作時，由於原料上漲，口罩也隨之漲價，一天兩次、超過四元的波動空間，對林成春來說「根本沒法操作」。

林成春的目標是海外口罩市場，無論是額溫槍還是口罩，要出口美國，需要有美國食品和藥物管理局批覆的FDA認證，出口到歐盟則需要CE認證，但認證周期為兩周至三周證。

疫情中首次涉足醫療器械行業的外貿商人吳斌就卡在認證關卡上。他接到海外大批量的口罩委託採購訂單時，通過中介聯繫了數家工廠，明確要求口罩「通過歐盟CE認證」。

報導提到，吳斌和三家口罩廠達成初步合作意向，如生產樣品檢測通過取得CE認證，雙方將正式敲定合作。但樣品被送至德國漢堡檢測後，卻發現其中濾效最高的只有75%，三家工廠無一通過CE認證。吳斌的合作不但告吹，還要承擔23萬元樣品送檢運輸費。

林成春所創建的微信群裡也充斥著大量「假認證、假資質，假委託授權書」，他擔心，如果在自己對接的口罩訂單因質量問題無法清關，他很難規避風險。

自2月以來，利用物資詐騙的信息層出不窮。林成春「越做越累，越做越害怕」，160人的微信群後來減至40人。但不到20天，40人的群也被他解散了。在此期間，他通過微信群真正促成的訂單僅有兩筆。

有人退出 有人仍觀望

到深圳半個月後，陳恪迎來了一筆大訂單。一名江蘇客戶向陳恪購買10萬把額溫槍，要求他一周內完成交付。這10萬把額溫槍，出廠價為單把380元，總金額3800萬元，走50%預付款的形式交易，兩次到帳。

「比玩股票玩資金盤都刺激。」陳恪說。

這次出貨量10萬把的額溫槍交易，以每把五至十元的獲利空間計，能給陳恪帶來近百萬元利潤。

他甚至計畫，「這樣做一個月豈不是可以買一輛法拉利？」畢竟在這場「淘金」遊戲裡，從不缺一夜暴富的「傳奇」。

報導說，對於陳恪，他最初就是奔著賺錢的念頭而來，「賺了錢」，「籠絡了關係」，過程中享受著大筆款項入帳帶來的「刺激」。

但陳恪也嘗過瞬間賠本百萬的滋味。

採購之初，一批總量為2萬把額溫槍的訂單，合同約定採購價是270元至280元，貨源緊張，為了完成交付，陳恪以350元單價掃貨湊齊數量，「每把倒貼80元，賠了160萬」，「就像偷雞不成反蝕把米」，他形容當時的感覺。

陳恪總結，物資生意的刺激之處還在於，「它可以讓你一單賺幾百上千萬，也可以一下讓你虧個幾百上千萬」。

3月底，隨著疫情平穩，醫療物資市場漸漸供需平衡，陳恪覺得再留下去「也沒什麼意思了」，便一個人開車回了雲南昭通，但原團隊依然還有人在廣東觀望、堅持。

口罩 新冠肺炎

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