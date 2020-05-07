上海夜經濟復甦 僅18小時消費支付總額逾百億

自5月4日晚啟動大規模促消費節慶活動「五五購物節」以來，上海市民的消費熱情迸發，帶動夜間經濟也開始復甦。支付寶6日發布數據稱，僅4日晚其旗下美食平台「餓了麼」的流量就暴增了51倍。

中新社報導，上海東大名路上的「阿文夜市豆漿油條」是一家網紅夜宵店，此次「五五購物節」，該店藉助餓了麼App推出數字化折扣消費券，4月30日至5月5日訂單量環比增長了6倍。

餓了麼上海負責人楊瑞爭說：「『五五購物節』期間，像阿文這樣的商戶利用消費券等手段促銷，再加上網絡購物平台給消費者的優惠福利，生意暴增」。

此次「五五購物節」期間，上海線上線下、大大小小的商家紛紛施展「消費券」這一妙招，如百聯發放了7.2億元（人民幣，下同）的消費券，卻撬動了19.2億元的成交額。

百聯購物中心事業部總經理陳旭存稱，百聯利用支付寶數字化服務能力，實現了對周邊潛在客戶的輻射和帶動，這是百聯首次嘗試線上精準發券加線下消費的新模式。

開到24點的思南書局、世博源內的美髮沙龍深夜仍然人頭攢動……支付寶旗下購物平台「口碑」的數據顯示，「五五購物節」啟動以來，世博源、中山公園龍之夢、大寧國際商業廣場、匯寶購物廣場、美羅城、虹口龍之夢、五角場商圈、金橋國際商業廣場、喜馬拉雅中心等商圈，晚上8點之後的營業額增速都很快，這些商圈覆蓋整個上海。

據上海市商務委披露，由中國銀聯聯合支付寶、財付通為本次「五五購物節」提供的數據顯示，僅5月4日20時購物節正式啟動至5月5日14時這18個小時左右，上海地區的消費支付總額就已超過100億元。