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山東創基地 台商：投資年輕人夢想

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「我希望能在三年內，與中國50所非高校型的職業學校或者學院合作，培養出200個在新媒體營銷領域的人才，孵化出1萬家創業公司。」乾隆集團董事局主席、乾隆國際控股有限公司董事長陳森田受訪時表示，隨著自己年齡的增長，時常會思考財富的價值，他希望通過投資年輕人的夢想，讓人生留下一點有意義的事。

中新社報導，27年前，陳森田到中國大陸投資，先後設立上海乾隆軟件等企業，旗下開發的即時分析系統「錢龍軟件」早已成為大陸證券市場的知名品牌，企業乾隆科技於1999年在香港主板上市。作為投資人，陳森田眼光獨特，先後在大陸扶持了近10家企業在A股上市，而如今他到山東，也是為投資而來，只不過這次他要投資的是年輕人的夢想。

以2019年舉行的第25屆魯台經貿洽談會為契機，乾隆國際控股有限公司與山東傳媒職業學院達成合作，共建「901兩岸青年雙創基地」。陳森田說，在投資界大家都不願意去碰大學生和年輕人的項目，普遍認為他們缺乏經驗。「從專業角度講，這無可厚非，但放大到社會責任，如果能力允許，應該有人去支持年輕人的夢想。」

近年來，乾隆國際控股有限公司的投資涉足文化旅遊、醫養健康、智慧零售、休閒食品等行業領域。「太苦了！」當陳森田回憶起自己剛創業時說，當時的環境與現在根本沒法比。他希望現在能幫年輕人一把。為此，乾隆集團設立了「兩岸青創投資基金」，與大陸部分高校合作成立創業基地，支持大學生創業。「深圳有一支小團隊，一年已經創造出了4000萬元人民幣左右的營業額，我覺得這樣成功的案例會越來越多。」陳森田說。

陳森田計畫把世界最頂尖的大學生創業孵化機制引進山東，服務於兩岸青年的創新創業，「我們希望為山東培植出更多的成功企業和企業家。」陳森田說，自己是山東女婿，這是他與山東最初的緣分。「最希望的是雙創基地在服務本地年輕人的同時，能吸引更多的台灣青年來到大陸，來到山東，同根同宗的孔孟文化，會打破年輕人之間的地域隔閡。」陳森田說。

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