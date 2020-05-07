房市五一熱 官方也加入抬轎

大陸「五一」假期，不少民眾選擇看房，需求集中釋放。中原地產數據顯示，五一小長假前四日，北京、深圳、廣州住宅網簽量上揚。各地房市促銷出奇招，有的享60天內可退房、有的直接減免人民幣30萬元。

澎湃新聞報導，中原地產數據顯示，2020年五一小長假前四日，北京新建住宅網簽666套，二手住房網簽量139套，合計簽約805套，較2019年同期的376套相比，上漲114%；深圳方面，2020年五一前4天商品住宅網簽299套，較2019年小長假同期網簽286套，上漲4.54%；廣州方面，五一前3天網簽套數352套，較2019年同期的302套，上漲16.56%。

值得一提的是，官方也加入抬轎。江西省住房和城鄉建設廳官方微信號「江西住建」發布消息稱，江西各地房地產業協會積極響應官方掀起五一熱，號召，省、市、縣三級聯動，在該省全省範圍內組織開展「紅五月」百城千企萬店房地產消費季活動。

北京也花式出招，如有的項目減人民幣30萬元，有的推出人民幣1萬元認購，60天內享無憂退房，推薦客戶成交享萬元豪禮等活動。

雖然疫情期間的需求在這兩天快速釋放，但實際上只能說市場逐漸恢復到疫情之前，但並沒有超乎想像的熱度。「很多看房者都是因為疫情暫緩出京計畫，便選擇來看看房。」業者說。

對於五一房市成交量的上升，中原地產市場總監張大偉表示，疫情基本平穩，各地經濟都在快速復甦，對於房地產市場來說，4月平均恢復水平已經超過去年同期的80%。北京有望在5至6月逐漸恢復1.3萬套以上水平。

對於疫情後的房地產市場，多位業者認為，「房住不炒」仍是房地產發展紅線，熱錢難以集中流入，雖然個別城市會出現「紅五月」、「紅六月」，但整體而言，市場難以長期維持高活躍度，價格也難以有大幅度上漲。

野村證券中國宏觀經濟研究報告預計，大陸政府將維持其對房地產行業的謹慎態度，以避免房地產泡沫及後續可能的房地產市場萎縮。