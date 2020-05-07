假期旅遊潮 帶動服務業回補

作為疫情防控進入常態化階段後的首個小長假，今年「五一」假期，中國大陸多地旅遊市場溫和復甦，帶動服務業消費回補。廈門市文化和旅遊局5日表示，「五一」假期，該市休閒遊、鄉村遊、濱海遊等產品業態突出，自駕遊、本地遊、短途周邊遊成為主流，旅遊市場消費開始恢復活力。

中新社報導，1日至5日，廈門市共接待遊客148.58萬人次，實現旅遊收入15.31億元（人民幣，下同）。其中，重點監測的四個景區鼓浪嶼核心景區（日光岩、菽莊花園、皓月園）接待遊客49685人次，胡里山炮台接待遊客19591人次，集美鰲園接待遊客15804人次，同安影視城接待遊客16474人次。

據分析，今年「五一」假期，在國有A級景區免費開放和公共交通免費乘坐的雙重刺激下，遊客出遊熱情高漲，帶動該市服務業消費回補。

「五一」期間外地到廈門遊客以中青年遊客為主，18至45歲遊客占比達到87%以上。通過抽樣測算，遊客人均花費近400元，帶來直接經濟效益1.12億元。此外，通過乘數效應，預計帶動相關產業實現經濟效益1.27億元，共實現經濟效益2.39億元。

廣東省文化和旅遊廳5日晚通報稱，據初步統計，「五一」假期，廣東省累計接待遊客1861.5萬人次，旅遊總收入103.6億元。

據通報，「五一」假期廣東426家A級旅遊景區開放309家，占比超過七成。假期旅遊市場以省內遊、自駕遊為主，眾多遊客選擇自然生態遊。紅色旅遊、古驛道遊也廣受青睞。「五一」假期，廣東省納入監測的14段古驛道重點區域累計接待遊客104.3萬人次；納入監測的13家紅色旅遊經典景區累計接待遊客33.5萬人次。

秦始皇帝陵博物院5日透露，該院實行全面線上預約門票政策，錯峰、限流參觀，每日限流8000人。「五一」小長假期間，共接待觀眾30957人次。據介紹，該院採取了網上提前預約購票、限定單日最大觀眾接待量、現場驗證健康碼、檢測體溫等措施，為觀眾提供了安全的參觀環境。