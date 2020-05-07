香港私營經濟 景氣急劇轉差
市場研究機構埃信華邁（IHS Markit）6日發布報告顯示，香港採購經理指數由3月的34.9小幅回升至4月的36.9，但是私營經濟景氣度急劇轉差，單月下跌速度為1998年7月開展調查以來的高位之一。
新華社引述該報告指出，全球各個國家和地區為防控新冠肺炎疫情實施了不同限制措施，對香港的經濟活動造成衝擊。
報告表示，面對此類措施，香港企業只能暫停營業或者以較低產能營運，導致香港私營經濟在4月繼續承受沉重壓力。企業業務量和新訂單量持續急跌，就業與採購活動同時遞減。供應商交貨時間也受到影響，整體價格進一步下調，企業營商情緒仍然非常悲觀。
受訪企業認為未來12個月的經營前景仍然不樂觀，大多預期業務量會進一步縮減，零售業、旅遊業、餐飲業等企業受到的影響尤為嚴重。
香港政府日前公布的數據顯示，香港經濟在2020年第一季度陷入深度衰退，本地生產總值同比下跌8.9%，是1974年有記錄以來最大單季跌幅。
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