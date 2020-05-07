海南43措施 助自貿港建設

「我希望能在三年內，與中國50所非高校型的職業學校或者學院合作，培養出200個在新媒體營銷領域的人才，孵化出1萬家創業公司。」乾隆集團董事局主席、乾隆國際控股有限公司董事長陳森田受訪時表示，隨著自己年齡的增長，時常會思考財富的價值，他希望通過投資年輕人的夢想，讓人生留下一點有意義的事。

2020-05-07 07:19