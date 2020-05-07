海南43措施 助自貿港建設
為助力自貿港建設開局，海南將於今年內實施促投資、擴消費、招商引資、推動園區發展等六個領域的43條超常規措施。
中新社報導，海南省委辦公廳、省政府辦公廳近日聯合印發「關於進一步採取超常規舉措確保完成全年經濟目標的實施意見」，要求在海南自貿港建設中爭創新速度。
根據意見，海南將搶抓「新基建」投資機遇，圍繞新能源汽車充電設施、5G基站、國際海底光纜、大數據中心、人工智能、工業互聯網、智慧園區、智慧口岸、城際高速鐵路、城市軌道交通等10個領域抓緊謀劃生成一批重大項目，推動開工建設。
在超常規推動消費舉措方面，海南將加快落地離島免稅購物新政策，推動中免集團全年免稅品銷售額突破300億元人民幣。支持在瓊登記註册和經營結算的知名在線旅遊代理商（OTA）整合本地住宿、餐飲、購物、景區等多方面旅遊資源。
海南將以超常規推動招商，做好自貿港投資政策解讀準備，籌備海南自貿港投資政策說明會。在推動產業園區發展舉措上，海南推動向10個省重點園區下放管理權限，將產業園區打造成為承接自貿港政策的重要平台。此外還將延長油氣產業鏈條，加快陵水17—2氣田建設，推動海南能源發展有限公司、中海油田服務有限公司在瓊註册子公司。
為保障超常規措施實施，海南依法下放用地審批權限，鼓勵各金融機構繼續加大對受疫情影響企業的信貸支持，匯集全省黨政機關、事業單位、國有企業、園區、法定機構和民營企業3萬個崗位資源，面向全球招聘。
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