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「股王」貴州茅台股價飆史上新高 券商調高目標價
A股「股王」貴州茅台股價今（6）日股價收人民幣1,300元（約新台幣5,473元），漲2.71%，再創歷史新高，最新總市值為人民幣1.63兆元。近30個交易日，股價升30.3%。
北京青年報報導，2019年下半年以來，白酒公司的分化備受關注，而在疫情影響下這種分化明顯加劇，以貴州茅台為代表的龍頭白酒業績穩定。
此外，茅台除了穩定之外，其直營業務也受到市場關注，無論是去年第4季還是今年第1季，其直營業務增長均表現不錯，分析更是看好其今年的直營渠道紅利釋放。
中信證券、花旗、中金等多家券商表示看好貴州茅台，目標價首次被上調至人民幣1,500元以上。廣發證券王永鋒團隊看高至人民幣1,506元；中信證券預計貴州茅台今年第1季收入與淨利潤均有望成長10%以上。
此前4月22日，貴州茅台股價曾超過2019年11月19日最高股價紀錄，達人民幣1,246元高點。此後，一路攀升。今日股價再度創新高。相較3月19日底部，近30個交易日，股價上漲30.3%。
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