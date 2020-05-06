抵押16萬瓶茅台 貴州公司獲銀行融資2.3億

近日有報導稱，貴陽星力百貨集團（以下簡稱「星力百貨」）以16萬瓶茅台酒作抵押，換得銀行融資2.3億元人民幣（約3250萬美元），遭質疑有「囤貨牟利」或以酒抵押套現嫌疑。

綜合媒體報導，星力百貨近日增加一份動產質押融資，登記日期為2020年4月13日，標的是「飛天53%vol 500ml 貴州茅台酒（帶杯）16萬4404瓶」，融資金額為2.3億元人民幣，期限三年。

報道指，由於「星力百貨」是茅台酒在貴州的主要商超渠道之一，所質押的茅台酒同時剛好接近其每年所獲的80噸配額，故被質疑是「囤貨牟利」或以茅台酒抵押套現。

星力百貨在事後發聲明，指抵押茅台酒一事是正常流動資金借款，經銀行嚴格審批，合法合規。

但事件仍有諸多細節受關註，包括被質押的茅台酒是否該公今年剛獲批的80噸用於直銷的茅台酒、該公司作為茅台酒的直營渠道之一，抵押是否影響直銷等。此外，事件已引起當地有關部門的關註，貴州市場監管局、貴州茅台等表明正展開調查、核查。