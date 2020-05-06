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2020年大陸「兩會」中金：5大看點

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸今年兩會（政協、人大會議）將分別在5月21日、22日召開。照片／本報系資料庫
大陸今年兩會（政協、人大會議）將分別在5月21日、22日召開。照片／本報系資料庫

疫情影響，大陸今年兩會（政協、人大會議）推遲兩月後，將分別在5月21日、22日召開。中金指出，兩會期間需關注五大看點，包括「六穩」、「六保」背景下的經濟發展目標；短期、長期政策組合釋放內需潛力；「十四五」規畫的方向等。

第一財經報導，中金報告指出，這五大關注點包括，一、疫情防控常態化下謀發展可能是核心議題之一。截至5月5日全球確診病例超過350萬例。外防輸入壓力仍大，且需要防範今年秋冬季的「二次暴發」風險。

二、「六穩」、「六保」背景下的經濟發展目標。4月中旬的政治局會議首次提出保居民就業、保基本民生等「六保」目標，今年的階段性增長目標可能會相應淡化。預計今年政策重點在考慮全球經濟仍在加劇下行、主要國家普遍經濟負增長的客觀背景在落實扶貧目標、保民生、確保就業穩定等方面。

三、短期、長期政策組合釋放內需潛力。4月9日發改委及國務院分別發布有關進一步城鎮化及要素市場改革的文件，推進要素市場改革來助力城鎮化升級。中金認為，今年市場可能會關注周期性政策的力度及具體舉措，包括貨幣、財政、產業政策的組合，特別是財政赤字、特別國債、地方專項債等的規模，是否還有進一步的減稅降費舉措等。

四、改革舉措促創新與升級。提高發展質量、外圍環境變化都在緊逼大陸加快產業升級、提升自主創新能力。大陸近年在資本市場、教育體系等領域做出改革以培養創新能力、鼓勵創新，鼓勵長期資本的形成支持實體經濟創新升級，如科創板的設立及創業板的註冊制改革、不動產信託基金的引入、高考制度的改革等。

五、「十四五」規畫方向。今年是「十三五」規畫的收官之年，也是「十四五」規畫的醞釀之年，估計在兩會期間的政策討論也會涉及到「十四五」規畫的制定。中金估計，「十四五」規畫相比「十三五」規畫既有一定的延續性，如進一步轉型升級、提高發展質量、生態環保等方向，在新的內外形勢下更加重視內需、挖掘內需潛力，進一步加快轉型升級、培育自主創新能力等。

實體經濟 疫情 財政赤字

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