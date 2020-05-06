中行「原油寶」提和解方案 退客戶2成保證金

「原油寶」事件爆發半個月後，日前消息傳出，中國銀行擬與投資人和解，投資人不用倒賠且可拿回20%保證金。但投資人民幣1000萬元以上的大戶，需自行承擔全部保證金損失。

澎湃新聞報導，一位北京的原油寶投資者表示，他收到中國銀行電話約下午前往開戶行面談。在面談中，中行給出一份協議，表示負價（原油價格跌到負值）損失由中國銀行承擔，事後保證金多扣的錢退回，並且退回本金20%。但他表示無法同意，因此尚未與中行簽署協議。

財新網報導，此次原油寶投資人民幣1000萬元以下客戶，有機會從中行拿回20%的保證金。但投資人民幣1000萬元以上的大戶，需自行承擔全部保證金損失，至於穿倉的部分由中國銀行承擔。

對於目前透露出來的「退回本金20%」的和解方案，有投資人表示不滿意。當前，他們能夠接受的方案主要有三種：第一種是按照4月20日22時停止交易時的價格（一桶約11美元）結算；第二種為按照4月15日結算價（一桶約20美元）結算，理由是，4月15日，芝加哥商品交易所將結算規則修改為允許能源期貨合約以負數結算；第三種是返還所有本金。

「除非是很小的投資者願意息事寧人，其他都不會同意的。就打官司，拖著就拖著。」一位投資者說，對規模人民幣1000萬以上的投資者不予賠付，非常不合理。

北京威諾律師事務所主任楊兆全觀察，多數投資者都反對這個方案，希望銀行以全額賠償為基礎，確定一個適當的比率。20%的比率，實際上是讓投資者承擔80%的本金損失。這超出很多投資者的風險承受能力。因此，很多人不接受20%的賠付，希望通過訴訟來討回公道。

「原油寶」事件起源於4月21日，美國WTI原油5月期貨合約出現歷史負值的結算價一桶虧損37.63美元。受此影響，中國銀行原油寶美國原油5月合約出現「穿倉」，投資人不但本金全部虧光，還倒欠銀行巨款，血本無歸。