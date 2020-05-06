王健林：未來8個月要加倍工作 今年開店目標不變

大連萬達集團董事長王健林今（6）日在工作會議上要求，未來8個月要加倍努力工作，確保完成年初確定的年度經營目標，特別強調各公司今年開店目標不變。

澎湃新聞報導，財報顯示，2019年萬達商管的營收為786.56億元，年降26.18%；毛利率為53.69%，較2018年同期增加3.87個百分點。以此來推算，按照王健林的要求，萬達商管2020年的營收將不低於人民幣786億元（約新台幣3,309億元）。

綜合性商業體的萬達廣場，在疫情中也遭到重創。按照萬達集團的數據，截至4月1日，包括湖北省武漢市楚河漢街在內的武漢市四座萬達廣場已復工。至此，大陸30省市區、201個城市的324座萬達廣場以及丹寨萬達小鎮已全部恢復營業。

萬達商管集團宣布，5月1日至5月31日，320座萬達廣場發放人民幣428.8萬張面額50元的萬達廣場消費券，總金額超過人民幣2億元。消費者可在全國萬達廣場參與活動的商戶現場消費，均可直接抵用萬達廣場消費券。

官方數據顯示，5月1日到5月5日期間，萬達廣場客流和銷售的大幅回升，和2019年同期比，萬達廣場累計客流回升度達93%，累計銷售回升度達95%。

目前在萬達集團現有的產業集團下，文化集團因新冠肺炎疫情影響受到的壓力最大。文化集團旗下包括影視集團、體育集團、寶貝王集團、文旅集團、大健康產業公司。

由於目前影城還未重新開業，萬達電影的收益還在下降。而萬達電影第1季財報顯示，營收為人民幣12.55億元，年降70.12%，虧損達人民幣5.5億元至6.5億元，年降249.75%。