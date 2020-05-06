陸4月物流景氣指數平穩回升 線上消費活躍

大陸物流與採購聯合會今（6）日公布4月大陸物流業景氣指數。隨著疫情獲控制，企業復工復產進程加快，市場需求不斷釋放，4月物流業景氣指數保持平穩回升態勢。

4月大陸物流業景氣指數為53.6%，較上月回升2.1個百分點。從單項指數看，除服務價格指數外，其他各單項指數都保持回升態勢。

大陸物流信息中心主任何輝表示，從品種看，隨著生產、建設復工復產進程加快，鋼材、有色、建材、機械設備以及礦產品等大宗物資的物流活動都保持活躍態勢；與民生相關的家用電器等也保持活躍態勢。

從行業看，物流各細分行業指數均繼續保持回升態勢，其中受線上消費保持活躍的影響，快遞業業務量快速增長。

值得關注的是，當前物流服務價格仍在走低，物流企業經營成本壓力依然較大。何輝說，當前物流企業仍然面臨資金周轉困難的局面，尤其是小微企業，普遍難融資，加上服務價格下降，企業經營仍然處於困難的狀態。

專家表示，需要進一步加大扶植力度，增強相關金融貸款利好政策的落地性，為物流企業特別是小微型物流企業減輕經營中的資金壓力。