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中國大媽出手了！一口氣買下843萬元金條
「五一」長假，中國大媽再次出手搶黃金！近日大陸黃金市場的消費快速升溫。廣州一些商場中，100克投資金條甚至出現了斷貨情況，有人一口氣購入價值人民幣200萬元（約新台幣843萬元）的金條。
央視財經報導，廣州有商場負責人表示，除了金飾，投資金條也大賣，現時商場內不少品牌的100克投資金條已經斷貨。客中不乏出手闊綽的買家，有人一口氣購入價值人民幣200萬元金條。
5月3日，大陸黃金的即時金價是每克人民幣380元，而去年同期大陸黃金的即時金價是每克人民幣280元。
分析表示，最近一年金價急升超過400美元，主要是受全球經濟疲軟、各國寬鬆貨幣政策以及新冠肺炎疫情等因素影響，下半年金價有望再創新高。
紐約期金昨（5）日收1710.6美元，跌2.7美元或0.2%，主要因為避險情緒略降溫。
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