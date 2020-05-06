中國大媽出手了！一口氣買下843萬元金條

上海的老字號品牌大概是「最時髦」、最深諳跨界之道的。前有光明集團與大白兔合作的新品冷飲光明大白兔雪糕珠玉在前，後有豫園記憶禮盒「迎頭趕上」。兩者都登陸電商平台的線上「上海老字號品牌館」，再掀一波銷售高潮。

2020-05-06 05:56