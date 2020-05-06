中芯國際擬回A股 啟動科創板上市

根據一段無人機所拍攝的最新影片顯示，特斯拉上海超級工廠即將擴大一倍，除了有一棟看起來幾乎與一期工程一樣大的巨型新建築正在趕工外，還有其他幾座規模相對較小但仍在建設的建築，這些新建築可能是特斯拉，在上海生產電動休旅車Model Y及新的電池模組和電動馬達的新廠房。

2020-05-05 23:46