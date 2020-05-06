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中芯國際擬回A股 啟動科創板上市
大陸晶圓代工龍頭中芯國際擬回歸A股在科創板上市，新浪報導，中芯計畫發行的人民幣股份不超過約16.86億股，占股本的25%。
報導還指，中芯募集資金計畫用於「12英寸晶片SN1專案」、先進及成熟工藝研發項目的儲備資金，以及補充流動資金。
中芯是由曾在台積電任職過的張汝京創設，獲大陸國家積體電路基金(大基金)鉅資增持，視為國家隊，2004年在香港交易所上市，目前中芯聯合執行長為曾任職過三星與台積電的梁孟松、趙海軍。
近日大陸為扶持半導體產業，引導華為海思開始將部分晶片轉到中芯國際生產，取代原本的第一供應鏈台積電。
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