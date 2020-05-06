福州發1.5億消費券 刺激經濟

隨著疫情防控形勢向好，五一連假期間福建福州東街口商圈人氣明顯回升。

中新社報導，在福州東街口，正在使用刷臉支付的福州市民薛偉表示，在這裡購物很方便很智能，線上、線下都操作方便。五一購物，還能用上消費券。不少顧客都紛紛使用福州派發的消費券消費。據悉，為促進消費回補回暖，福州投放了總額1.5億元人民幣的消費券。

正在一家服裝店購物的遊客向婷婷說，這次福州發放的消費券滿額就會自動扣減，在店裡原本折扣的基礎上一共減了50元，非常划算。

福州市商務局相關人士表示，東街口智慧商圈已在零售、旅遊、文化、消費、停車等5個方面取得了初步成果。消費者只要打開支付寶上的「東街口智慧商圈」小程序，即可享受停車餘位查詢、繳費、預約點餐等服務。

此外，福州市還建成大陸首個「智慧商圈可視化管理平台」，通過大數據分析，即時呈現商圈的行業消費現狀和發展趨勢，為政府主管部門改善商業網點布局、提升消費水平、優化消費結構提供依據。

新冠肺炎疫情爆發後，餐飲、零售、住宿、旅遊等行業受到極大衝擊。為促進經濟回暖，「雲逛街」的方式走進了越來越多人的宅家生活。不少遊客均參與了幾天前福州鼓樓區區長的「雲逛街」直播。

這項直播12小時不間斷，超過5萬人在線「雲逛街」，點讚數達52萬。在當天，就有黑椰子、AJ、7-11福袋免費送等超過2400份的直播間專屬福利派發。

隨著本地疫情防控形勢總體向好，福州商家、景區逐步恢復開放，市場消費開始回暖，許多商戶紛紛轉型成為「網絡主播」。據瞭解，該商圈80%以上的商戶在口碑APP上線參與了直播；在「買條街」APP推出的爆品東街口直播活動中，逾50家品牌企業的爆款產品亮相。

東街口商圈比鄰的歷史文化街區三坊七巷裡，許多福州老字號的傳承人也紛紛做起了網絡直播。據統計，三坊七巷五一假期日均遊客量約5萬人次，是往年五一假期的三成左右，但一些商戶的銷售量通過網絡直播不降反增。一家老字號肉燕店的店主表示，過去日均賣出1000碗左右的肉燕，疫情期間，銷售量增加至1600碗左右，線上的銷售佔整體銷售額的一半以上。