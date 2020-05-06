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滬老字號+新電商 迸出驚人活力

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大白兔奶糖與白巧合力融合製成的玫瑰花瓣，引人垂涎。 圖／取自網路
大白兔奶糖與白巧合力融合製成的玫瑰花瓣，引人垂涎。 圖／取自網路

上海的老字號品牌大概是「最時髦」、最深諳跨界之道的。前有光明集團與大白兔合作的新品冷飲光明大白兔雪糕珠玉在前，後有豫園記憶禮盒「迎頭趕上」。兩者都登陸電商平台的線上「上海老字號品牌館」，再掀一波銷售高潮。

中新社報導，豫園記憶禮盒「迎頭趕上」以豫園文化為靈感，由英國著名畫家RobPepper設計，內有取靈雀兆喜之意的對筷和筷擱，以及畫面栩栩如生的摺扇，讓人甫一見到即愛不釋手。

數據顯示，在過去的一年中，中國有52個老字號品牌在電商平台天貓上面銷售額超過1億元（人民幣，下同），其中上海占據18個席位，位列全國第一。上海的老字號最多、增長最快、也最具創新活力。 上海老字號的諸多創新是有其先天優勢。淘寶直播高級運營專家簡柔認為，首先上海本身就是商業創新的一個地理坐標，在消費零售數字化轉型過程中，發揮著領頭羊的作用，這為老字號的創新提供肥沃的土壤。其次上海是潮流之都，更是潮流文化之城，利用互聯網的傳播效應，能更加充分展現上海這座商業城市名片的調性。還有一點，上海國際品牌聚集，創新環境好，品牌敏銳度高，本地老字號耳濡目染下，轉身迅速、創意不斷。

上海中華老字號企業協會副會長、秘書長邵玉玲表示，多年來，上海老字號不斷求新、求變，在新消費浪潮下，本地新電商的賦能給老品牌創造了更多發展機遇。她說：上海是一座消費之城，老字號對於打造上海購物品牌有著不可替代的促進作用。

拼多多「上海老字號新電商計劃」負責人左效瑩表示，老字號有很強的潛在號召力，消費者對這些老品牌有著長達一、二十年的情感記憶。上海共有不下100家上海老字號品牌具備廣闊的電商發展前景，而目前具備相對成熟電商運營體系的品牌還不足50家。本土老字號行業有著巨大的整體增長空間，這也是上海品牌經濟發展的巨大潛力所在。

在國民本土品牌意識與自我認同不斷崛起的當下，老字號與新電商的融合發展，正迸發出驚人的活力。豫園珠寶時尚集團首席創新官袁剛在說起旗下老廟黃金與頭部網紅主播薇婭的合作就用到了「震撼」二字，2秒鐘350萬元的銷售額，讓這個上海老字號堅定了組建直播導購團隊的想法。

袁剛直言，很多上海老字號是有國有資本背景的，所以也更願意響應官方的創新號召，政府的引導，企業的認知，未來的一段時間（創新）將給老字號企業帶來更多的變化和機會。

上海 品牌 電商

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