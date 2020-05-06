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上海進口商品節啟動

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海「五五購物節」在四日晚正式啟動，以海量折扣促銷費。圖為登台企業逐一介紹促銷活動亮點。 中新社
上海「五五購物節」在四日晚正式啟動，以海量折扣促銷費。圖為登台企業逐一介紹促銷活動亮點。 中新社

作為上海首創的大規模消費節慶活動「五五購物節」的重要組成部分，「擁抱進博．享購全球」2020上海進口商品節5日正式啟動。

中新社報導，2020上海進口商品節是一項以進口商品為主題的消費節慶活動。以綠地全球貿易港、虹橋品匯、外高橋營運中心等為代表的進博會「6天+365天」交易服務平台，以百聯集團、高島屋等為代表的重點商貿企業，以麥德龍、家樂福等為代表的大型商超等，近20家龍頭企業攜500餘家線下門店、會同40餘家線上平台廣泛參與。商品節將聚焦進博會「展品變商品」，推出一系列集「遊、購、娛」於一體、線上線下配合的體驗消費活動。

4日晚，上海市委書記李強與企業代表共同啟動了「五五購物節」。「五五購物節」時間貫穿二季度勞動節、兒童節、端午節等多個重點節日，上海各大電商平台、商業企業、品牌企業、終端產品等將廣泛參與，做到「千企萬店、全城動員，日日有活動、周周有亮點」。130多項重點活動和700多項特色活動正陸續推出，讓消費者們共享激動人心的購物體驗和實惠。

4日當晚的啟動儀式上，歐萊雅、特斯拉、拼多多、騰訊、京東、盒馬、餓了麼、百聯集團、蘇寧易購、紅星美凱龍、叮咚買菜、上汽集團、嗶哩嗶哩等國際品牌、電商平台、商業零售企業、本土製造業品牌、流量傳播新平台以及休閒消費領域的中外企業，紛紛發布了各自「五五購物節」促銷活動的亮點。

上海市代市長龔正表示，在抗擊疫情、重啟消費的關鍵時刻，上海決定舉辦「五五購物節」，全力打響上海購物品牌，以覆蓋全城的線上線下活動，促進消費回補和潛力釋放，提振消費信心。歡迎全球投資者、消費者共同感受上海消費市場的巨大潛力和無比魅力。 龔正說，上海正在加快打造具有全球影響力的國際消費城市，未來的上海將更加開放、創新、包容，全球資本與品牌在這裡集聚、成長，成為引領消費的風向標；最新創意與技術在這裡第一時間落地，成為消費升級的新引擎；國內外消費者在這裡收穫多多、幸福滿滿，成為令人神往的消費之都。

上海 品牌 電商

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