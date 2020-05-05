阿里報告：五一長假消費 3大趨勢

新冠肺炎影響大陸五一長假旅遊消費，阿里巴巴今（5）日報告稱，疫情後的首個小長假呈現三大趨勢：「宅」消費驅動經濟回暖、周邊遊為主流、工廠與商家拚復工。

「阿里巴巴2020五一假期消費出行趨勢報告」指出，疫情期間，「宅」不僅意味著人們相處方式變化，也改變今年五一假期的消費趨勢。5月1日至3日的淘寶天貓數據顯示，消費者更加注重家庭生活，生活電器、烹飪用具成交年增196%和89%。

復工復產復學後，很多人選擇在假日充電學習。天貓圖書五一前三天銷售年增24%，經濟類圖書更是大漲45%。線上辦公學習趨勢還令淘寶天貓的手機銷量年增70%、筆記本翻一倍、平板電腦翻2.5倍。

五一長假前三天，天貓國際進口商品銷售年增41%，其中，數位家電增381%，美妝增42.5%。居家雲逛街的消費者一邊宅家美容護膚，一邊學廚藝，美容儀、面膜、廚房電器等成為年輕人購物最愛。

上海領跑消費回暖「滬怕who！」，報告稱，各地消費普遍回暖，上海憑借「五五購物節」成為當之無愧的「消費回暖第一城」。5月1、2日兩天，來自聚划算數據顯示，上海消費者添加購物車商品件數達去年同期的2.4倍。

周邊遊是五一長假出遊主流，飛豬數據顯示，上海、杭州和成都，既是最熱門出發地，也是最熱門目的地。這也令高速擁堵壓力減小，高德數據顯示，5月1日高速擁堵里程年降11.6%，2日和3日高速路況整體較好。

商家加班線上開店，4月以來，上天貓的奢侈品品牌已達150多個。五一假期，商家線上轉型，僅1日至3日，就有超過100個品牌在天貓開出新店。小店開門、夜經濟復甦。支付寶數據顯示，夜經濟已恢復90%，五一前三天已超清明假期三成，並且支付寶消費劵成拉動夜經濟復甦重要力量。