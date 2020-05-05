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反送中+疫情衝擊 港首季GDP重跌8.9% 史上最差

世界日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
香港首季GDP重跌8.9%，史上最差 香港中國通訊社
香港首季GDP重跌8.9%，史上最差 香港中國通訊社

香港政府統計處4日公布，今年首季國民生產總值（GDP）年跌8.9%，比市場預期的年跌6.5%進一步衰退，創下自1974年有紀錄以來最大跌幅。

最新公布的GDP亦較去年第四季的3%跌幅進一步擴大。港府表示，GDP下跌主要是受新冠病毒全球大流行影響，內外需求均持續疲弱。

「反送中」加上新冠疫情，香港經濟已是連續第三季萎縮，財政司司長陳茂波坦言，當前香港經濟衰退比2000年亞洲金融風暴，及2008年金融海嘯期間更差。不過，香港經濟還未到長夜將盡之時，陳茂波預警，香港今年全年萎縮幅度恐創紀錄，達到負7%。

香港首季GDP重跌8.9%，史上最差 香港中國通訊社
香港首季GDP重跌8.9%，史上最差 香港中國通訊社

陳茂波指出，香港GDP暴跌無論按年、按季都創有紀錄以來最大單季跌幅，反映從前兩年中美貿易摩擦、反送中事件和疫情衝擊。

他指出，香港首季經濟「三頭馬車」出口、消費和投資均呈「死火」，失業率高逾4.2%則創近九年新高，「香港經濟陷入深度衰退」。

從GDP組成部分數據分析，香港首季消費大跌10.2%；固定資本投資下滑13.9%；貨品出口年跌9.7%，進口則下跌10.9%。

大新銀行經濟分析師溫嘉煒指出，消費下跌逾10.2%令人意外，顯見社會消費信心疲弱，最快5月才會開始改善，而歐美封城措施三月才開始，預期外需跌幅四、五月會更顯著，「第二季GDP不但持續衰退，且跌幅恐進一步衰退達10%。」

香港首季GDP重跌8.9%，史上最差 香港中國通訊社
香港首季GDP重跌8.9%，史上最差 香港中國通訊社

展望第二季，陳茂波認為，形勢未必樂觀，因疫情還未受控，出口難大幅改善，國際商務旅遊、投資都難大幅反彈，香港投資還需要一段時間才能恢復。但陳喊話說，「百日抗疫漸露曙光是靠大家，今時今日人和比天時地利更重要。」陳茂波呼籲民眾齊心抗疫，也齊心消費，可以加速香港從衰退走出來。

香港 疫情

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