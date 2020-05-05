專家：疫情衝擊沒完… 香港失業率勢再上升

有經濟專家指出，香港經濟前景並非完全悲觀，特區政府推出多輪措施與市民共度時艱，相信能夠推動經濟走向復甦；但專家也表示，疫情的打擊仍未完全結束，企業和商舖的倒閉潮將持續一段時間，失業率將進一步上升。

大公報報導，工銀國際首席經濟學家、董事總經理程實表示，新冠肺炎疫情自1月中旬爆發，後演變成大流行，對香港經濟造成前所未有的打擊。近日內地和香港疫情有所緩和，疫情管控措施有望逐步放寬，相信對刺激本港消費有所幫助。

程實認為，全球保護主義升溫，全球經濟陷入嚴重的衰退危機，投資情緒保持低迷。疫情對經濟的打擊仍未完全結束，旅遊消費短期內難以完全恢復，企業和商舖的倒閉潮將持續一段時間，失業率無可避免地進一步上升。他說，疫情爆發前，香港經濟在去年下半年已經歷了連續兩個季度收縮，如社會持續不穩，即使疫情影響消退，香港經濟仍將面臨極大的不確定性。

報導引述中銀香港首席經濟學家鄂志寰指出，香港經濟面對艱難局面，可能對資產市場帶來負面影響。但是，全球主要央行為應對疫情造成的經濟問題，實施超寬鬆貨幣政策，金管局亦推出多項措施確保銀行體系有充足流動性，維持金融體系穩定，避免對經濟構成打擊。特區政府亦推出多輪措施與市民共度時艱，規模達到本地生產總值約10%，推動香港經濟在疫情受控後走向復甦。

「目前，香港經濟面臨最大的挑戰是新冠疫情在全球快速擴散及由此帶來的全球經濟下行。」鄂志寰認為，疫情的持續和相關控制措施在很大程度上限制了經濟活動的恢復空間。

國際貨幣基金組織於4月已再次下調今年全球經濟增長預測至其自1980年有紀錄以來的低位，在全球經濟衰退的大背景下，香港作為小型開放經濟體，亦需審慎應對。