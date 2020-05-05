山寨名牌的十元店名創優品 六年拚成大陸最大生活百貨

招牌模仿優衣庫、擺設模仿無印良品，價格模仿大創，不諱言愛山寨別人的名創優品，從「十元店」出發，不到六年年營收突破人民幣173億，成了中國最大的生活百貨品牌，在全球90個國家開出4000 多家店，年客流量高達10億人次。而致富關鍵，就是鎖定「愛圖便宜的有錢人」精準行銷。

大陸市場行銷專家艾永亮指出，名創優品鎖定「愛圖便宜的有錢人」，不是指富有，而是指不貧窮，有消費能力的人。

這群圖便宜的有錢人 ，雖然貪便宜，但是要的可不是傳統十元店低價品質低劣的產品，更希望低價高質。

因此，名創優品選擇跟一線大牌的代工廠合作，比如找到為蘭蔻、迪奧代工服務的科絲美詩，跟香奈兒合作的奇華頓，目前合作的供應商累計有 800 多家。

名創優品產品的毛利潤僅在7%-8%區間，遠低於其他的零售企業。門店裡10 元商品比比皆是，基本看不到有上百元的。十元店東西這麼便宜，名創優品是怎麼做到年銷人民幣173 億的營業額？行銷專家艾永亮指出，秘訣在購物籃。

顧客一進門就遞上購物籃，是一個促進消費的心理暗示。因為雙手只夠拿 3、4 個產品，如果多了購物籃，就能騰出手來購買更多的產品，提高客單價。

另外，有別於一般十元店開在巷弄街角，名創優品把門店選址在一二線城市的核心商圈或黃金地段的購物中心，深入核心用戶的生活地段。每家店幾乎從開業第一天起，門店始終人頭攢動，每店平均一天營業額能達到人民幣3萬。

從2018到2019，名創優品一年增長了人民幣20 億元，創辦人葉國富在《2018 胡潤中國富豪榜》上排名第 354 位，身價達人民幣100 億元。

雖然日進鬥金，但名創優品的山寨形象仍充滿爭議：認可的會覺得這是線下零售的奇跡，而不認可的責覺得名創優品不過是一家登堂入室的十元山寨店。

葉國富仍堅持走自己的露，他說，中國的線上流量已經被BAT〈百度、阿里、騰訊〉拿走了，「線下流量在哪裡？就在我手裡。等名創優品銷售過千億的那一天，一定有更多的人相信名創優品的模式。」