幫人找工作的前程無憂裁員 員工得為自己找工作

標榜「好工作盡在前程無憂」的大陸人力資源服務平台前程無憂，沒能挺過疫情衝擊，宣佈裁員127人，並關閉石家莊、烏魯木齊、廈門、蘭州等 11地辦事處。原本幫別人找工作的人，現在得為自己找工作了。

大陸經濟疲軟，企業頻爆停業或倒閉，影響了招聘市場的需求。而疫情更加劇了招聘市場的不利影響，招聘業掀起新一波裁員骨牌效應。鋅財經報導，同樣傳出裁員消息的 ，還有58 同城、獵聘等人力資源平台。

報導指出，早在疫情之前，前程無憂就已出現增長瓶頸，據年報顯示，前程無憂2019 年淨利潤達人民幣5.26 億元，較上年降幅 57.7%。而其線上服務雇主數也在過去一年減少超 6 萬。

疫情爆發至今，前程無憂 CEO 甄榮輝表示，預計 2020 年 Q1 的總收入在 人民幣7.25 億元 ~7.75 億元之間，較上年同期的 9.12 億元再下降 15%~20%。

報導並指出，因疫情衝擊，人力資源服務平台業務遇阻，因為傳統招聘方式，求職者從簡歷投遞到收到面試通知往往需要等待一段時間，到場面試也需要提前約定好時間、地點，意味著需要投入一定時間、金錢成本。

在疫情下因人員流通受限及不能大量聚集，零接觸、低成本、高效率的「視頻招聘」成為企業線上求才、求職者在家應聘的選擇。

因為疫情衍生的「視頻招聘」商機，也成了人力資源服務平台的一線生機，更是轉型的新方向。

包括前程無憂、智聯招聘、BOSS 直聘等在內的多個招聘平台，也開始向線上招聘服務、視頻面試、移動培訓等新業務進軍。

包括58 同城推出視頻面試；獵聘還透過用 AI 賦能，為企業提供針對性的招聘需求及甄別候選人服務；BOSS 直聘聯合近百家企業推出線上招聘專場「春雷行動 」。