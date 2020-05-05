陳時中投書法媒談公衛經驗 陸駐法使館批鼓吹台獨

法媒《世界報》在4月底刊登衛福部部長陳時中的投書，大陸駐法使館今日刊登聲明，指出文章有兩點表述與事實不符，並稱文中把台灣稱為國家，違背一中原則，是鼓吹台獨，嚴重誤導法國民眾。

大陸駐法使館今日刊登一則聲明，共有兩點。首先指出，台灣不是一個國家，而是中國不可分割的一部分。一個中國原則是包括法國在內的國際社會普遍共識和公認的國際法和國際關係準則。世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構。根據聯合國大會、世界衛生組織有關決議和世衛組織《組織法》，台灣作為中國一部分無權加入。文中把台灣稱為國家，違背了一個中國原則，是鼓吹台獨，嚴重誤導法國民眾。

聲明接著表示，儘管台灣不是世衛組織成員，但根據陸方與世衛組織達成的安排，台灣的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛組織專家可赴台灣進行考察或提供援助，台灣能夠及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件資訊，台灣發生的突發公共衛生事件資訊也能夠及時向世衛組織通報。

據不完全統計，僅2019年，台灣就有10批11人次專家參加世衛組織舉辦的技術會議，並稱台灣與世衛組織的技術合作不存在障礙，台灣並未被排除在世衛組織全球防疫體系之外。

該則聲明最後說，大陸支持國際社會共同努力、加強合作戰勝疫情，但堅決反對民進黨政府借疫情破壞一個中國原則，炒作加入世衛組織。