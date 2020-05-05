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上海迪士尼樂園要開園了 5月中下旬恢復營運

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
上海迪士尼樂園5月中下旬可望恢復開園。取自中新社
上海迪士尼樂園5月中下旬可望恢復開園。取自中新社

今年五一假期，亞洲最大的迪士尼主題公園--上海迪士尼樂園仍然閉園，不過，開放的腳步越來越近了，21世紀經濟報導，上海迪士尼樂園5月中下旬可望恢復開園。

受疫情影響，包括美國、巴黎、東京、香港等世界各地的6座迪士尼樂園全部關閉，休園至今，迪士尼總部4月底宣佈十萬員工停薪，要員工放無薪假，如今上海迪士尼樂園即將恢復開園，營運露出一線生機。

21世紀經濟報導，上海迪士尼從3月中旬起邁出分階段恢復運營的第一步——迪士尼小鎮、星願公園與上海迪士尼樂園酒店的部分購物和餐飲商鋪以及部分休閒體驗將恢復運營。

在北京上周宣佈下調一級回應機制後，包括北京故宮博物院、頤和園、歡樂穀等熱門景點從5月1日起恢復開放。

由於大陸疫情逐步得到控制，21世紀經濟報導，上海迪士尼樂園已向有關部門積極申請恢復開園日期，而關鍵時間就是定在大陸恢復學校上課，學生開學的時間。目前上海已訂從5月18日起各學段、年級學生將陸續返校複課。

大陸文化和旅遊部部長雒樹剛指出，當前近70%旅遊景區已經開放，官方要求為配合防疫需求，景區開放後將採取預約、限流等措施，以控制遊客人數。

上海迪士尼樂園2016年開業，年均接待遊客超1100萬人次，為中國乃至全球發展速度最快的主題樂園。

上海迪士尼 北京故宮

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