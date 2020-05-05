鍾南山談無症狀患者 提四種類型

大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山昨日表示，目前無症狀感染者主要有四種類型，提醒感覺到非常疲勞、總想睡覺，鼻子與喉嚨等不太舒服，實際可能是有症狀的。

鍾南山昨日受大陸外交部與衛健委之邀，與海外留學生視訊連線，他在會中提出無症狀感染者的四種類型。

據陸媒新京報報導，鍾南山表示，一是患者處於新冠肺炎的前驅期或者潛伏期，雖然無症狀但是已經被感染。

二是患者自身有一些不舒服。在醫生在詳細詢問病情後，發現對方因為趕著回國，忽略了自己有肌肉疼、非常疲勞等症狀，這種類型屬於輕症感染者。鐘南山提醒，如果感覺非常疲勞、總想睡覺，鼻子不太舒服，咽喉也不太舒服等，實際上可能是有症狀。

三是檢測是陽性，經過一段時間後，依然沒有症狀。四屬於非常個別，有少數患者核酸檢測始終是陽性，但一直沒有產生抗體，屬於病毒攜帶者。他實際上可能並未感染，但攜帶病毒。

鐘南山指出，凡是檢查到的無症狀感染者，需要謹慎應對，與他人保持適當距離，並且要進行隔離，重複做檢測。