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大陸昨新增確診1例 無症狀感染者15例

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
武漢東湖綠道。圖／取自中新網
武漢東湖綠道。圖／取自中新網

大陸國家衛健委通報，昨日新增確診1例，為來自上海的境外輸入病例，無新增死亡與新增疑似病例，無症狀感染者新增15例。

通報指出，境外輸入現有確診病例325例（含重症病例5例），現有疑似病例2例。累計確診病例1676例，累計治癒出院病例1351例，無死亡病例。

截至昨日止，現有確診病例395例（其中重症病例29例），累計治癒出院病例77853例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2881例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者73萬5240人，尚在醫學觀察的密切接觸者7152人。

無症狀感染者15例；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察30例（境外輸入4例）；尚在醫學觀察無症狀感染者947例（境外輸入94例）。

上海

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