大陸昨新增確診1例 無症狀感染者15例

「減重」是碳纖維的重要特色，應用面很廣。南寶樹脂昆山廠總經理孫德聰如數家珍，他舉例，車輛需要減重，飛機、地鐵、磁浮列車需要減重，與運動有關的高速雪橇、棒球防護具也需要減重，連工作鞋能夠減重都是勞工的一大福音。

2020-05-04 23:57