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房地產貸款增速 連20月回落
中國人民銀行日前發布的數據顯示，一季度末，中國人民幣房地產貸款餘額46.16兆元，同比增長13.9%，增速比上年末低0.9個百分點，連續20個月回落。
人民銀行發布的金融機構貸款投向統計報告顯示，一季度中國人民幣房地產貸款增加1.75兆元，佔同期人民幣各項貸款增量的24.6%，比上年全年水平低9.4個百分點。
人民銀行金融市場司司長鄒瀾此前表示，房地產貸款佔比穩步下降，與之相對應的是，小微企業、先進製造業貸款的比率在逐步上升。
數據顯示，一季度末，房地產開發貸款餘額11.89兆元，同比增長9.6%，增速比上年末低0.5個百分點。其中，保障性住房開發貸款餘額4.73兆元，同比增長3.9%。個人住房貸款餘額31.15兆元，同比增長15.9%，比上年末低0.8個百分點。
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