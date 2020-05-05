世界最大貨櫃船 停靠上海洋山港

上海洋山港海事局表示，5月3日22時，世界最大集裝箱（貨櫃）船「現代阿爾赫西拉斯」（HMM ALGECIRAS）輪安全靠泊洋山港四期自動化碼頭，刷新洋山四期碼頭和洋山港超大型集裝箱船舶靠泊歷史紀錄。

22時10分，世界前最大集裝箱船「地中海米婭」（MSCMIA）輪緊跟「現代阿爾赫西拉斯」輪進港，靠泊洋山三期碼頭。

中新社報導，「地中海米婭」輪船長399.9米，可以裝載23756個標準箱。而「現代阿爾赫西拉斯」輪船長399.9米，船寬61.18米，可以裝載23964個標準箱，是目前全球運營最大的集裝箱船舶，4月23日在韓國交付，4月26日首航，運營THE聯盟亞洲—北歐航線。

洋山港海事局表示，「阿爾赫西拉斯」輪本次在洋山港將卸載100餘箱，裝載4000餘箱，隨後將駛往深圳港。

洋山四期碼頭進港航道長，潮汐時間窗口短，最大允許吃水15.3米，靠泊難度大。「阿爾赫西拉斯」輪首靠洋山港，既是對四期自動化碼頭的靠泊能力、操作效率的考驗，也是對海事部門的安全保障能力與服務水平的檢驗。

為保障這艘「海上巨無霸」安全靠泊，洋山港海事局與碼頭、引航、拖輪等港航單位提前做足準備，明確進出港、靠離泊相關規定，並與船方確認船舶裝載情況和吃水情況，確保符合安全進港條件。

船舶進港期間，洋山港海事局指揮中心通過船舶交通管理系統、電子巡航系統等對「阿爾赫西拉斯」實施全程監控，與現場警戒護航的海事巡邏艇和拖輪聯動，對洋山港主航道及警戒區船舶進行交通組織，提醒附近船舶及早避讓，直至船舶安全靠泊。