上海汽車節開幕 逾20品牌參展

上海市舉辦「五五購物節」重頭活動之「上海汽車節」主場活動上，一系列新車、新品亮相首發，大量滿減、折扣活動將為市民帶來更有獲得感的消費體驗，提振上海汽車消費。

中新社報導，包括雷克薩斯、奧迪、凱迪拉克、別克、雪佛蘭等5款全新車型首發亮相，阿斯頓．馬丁、保時捷、蔚來、寶馬、奔馳、大眾等20多個市民耳熟能詳的汽車品牌，以及途虎養車等知名汽車服務品牌集聚參展。

上海市普陀區商務委員會副主任呂升昂表示，除了現金優惠，活動現場有的經銷商還推出車輛裝潢大禮包，贈送豪華酒店住宿，還有各種金融優惠政策，讓消費者真正獲得實惠。

上海市普陀區委副書記、區長姜鼕鼕表示，本次系列活動從「吃、住、行、遊、購、娛」六個板塊，推出了55項購物狂歡活動，除了探店直播、商場大幅度打折促銷等，還開展「消費扶貧」，引進雲南米線、遵義羊肉粉等特色小吃，宣傳雲貴農產品。

4月下旬，上海發布「關於提振消費信心強力釋放消費需求的若干措施」，汽車消費是其中重要組成部分之一。

為促進汽車消費，3月份以來，滬牌額度投放已經連續兩個月超過1萬輛。4月，超14萬人參與滬牌拍賣，最低成交價為90400元，中標率為10%，創2014年4月以來近6年的月度中標率新高。

除了增加上海牌照供給（至今年年底增加4萬個非營業性客車額度），在購車補貼方面，上海消費者報廢或轉出國四及以下排放標準燃油車，並且新購置國六排放標準燃油車的，給予每輛車4000元補助。消費者購買新能源汽車，除了繼續享受中央財政補助和購置稅減免等政策外，上海對消費者使用新能源汽車過程中發生的充電費用，再給予5000元補助。