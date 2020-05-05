虎門港綜合保稅區 封關運作

位於廣東東莞市的虎門港綜合保稅區已正式封關運作，全天候智能化通關，車輛過卡最快可6秒驗放。

新華社報導，虎門港綜合保稅區是串聯起廣東珠三角地區製造業供應鏈的樞紐之一。本次封關運作的是保稅區一期項目，佔地1.26平方公里，包括4萬多平方米查驗場地、9000多平方米監管倉庫。

黃埔海關所屬沙田海關關長賀韶輝表示，虎門港綜合保稅區可與區外成熟的加工貿易聯動發展，提供高端供應鏈服務，是外貿重鎮東莞市穩外貿外資、保產業供應鏈的重要一環。

虎門港綜合保稅區位於東莞港西大坦商貿主港區後方，半小時內可到達廣州南沙、深圳前海自貿區，1小時內對接粵港澳大灣區的主要城市。

黃埔海關保稅監管處處長宣飛表示，通過虎門港綜合保稅區，企業可以開展保稅倉儲、國際採購以及跨境電商等各類的業務，並且享受諸多的優惠政策。

虎門港綜合保稅區已落地跨境電商網購保稅、先進區後報關等多項監管制度，實現了與中歐班列區鐵聯動。

保稅區內現有29家企業進駐。宜家家居保稅出口集拼項目業務主管羅琦表示，該公司3月份進出區貨物已達1200櫃，基本恢復到了疫情前的正常業務水平。

沙田海關數據顯示，截至4月26日，虎門港綜合保稅區區內企業復工率達到100％，一季度進出區貨值204億元，其中3月的進出區貨值環比上漲152.3%。