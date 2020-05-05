穩市場穩訂單 閩多措提振外貿

自3月以來，從事鞋業出口生產的福建莆田商人陳肅就未曾收到新訂單。往年，此時正是生產運動鞋的旺季。

中新社報導，繼去年中美貿易戰的影響後，福建外貿今年再度遭受新冠疫情的嚴重衝擊。而外貿在福建經濟中地位獨特，去年該省4.2萬億元（人民幣，下同）經濟總量中外貿進出口逾1.3萬億元。

今年一季度，福建省貨物貿易進出口總值2874.2億元，同比下降3.6%。福建省商務廳副廳長鍾木達認為，多方面不利因素相互疊加，福建今年外貿形勢更加複雜嚴峻。

福建出口企業普遍反映，自3月份以來，面臨退單、交付難、接單難等諸多難題，陷入「有單無力接、有單不敢接」的窘境。

鞋服產業是福建傳統優勢產業。福清福星塑膠製品有限公司企業法人王基財說，該公司旅遊鞋和休閒鞋主要出口歐美國家，客戶自3月下旬紛紛來電取消訂單或不再繼續下訂單，導致公司已生產貨品堆積在倉庫無法出口，還在生產的貨物也已停工。

目前，福建正多措並舉提振外貿。福建省商務廳相關負責人指出，福建用足用好出口退稅、出口信保和財政貼息等政策工具，幫助企業穩住海外市場和訂單。除台穩外貿穩外資促消費26條舉措以及加強版28條措施後，福建於4月底再度出台43條措施，部署全面落實穩外貿穩外資促消費，有力推進高質量發展。

此外，福建外貿企業正積極尋求突圍之路。短短一個月內，線上非洲市場推介會、福建與柬埔寨經貿合作網絡推介會、福建與俄羅斯經貿合作網絡推介會等相繼舉辦，福建企業紛紛尋找外貿新機遇。

今年首季度，雖然福建對歐盟和美國進出口有所下降，但對東盟、俄羅斯等新興區域進出口呈現上漲趨勢。福建省商務廳提供數據顯示，福建對東盟進出口569.9億元，增長3.7%；對澳大利亞進出口增長43.5%，對俄羅斯進出口增長18%，對拉丁美洲進出口增長19.1%。

由外貿轉換到內銷，也是外貿企業渡「疫關」的務實選擇。家世比科技有限公司總經理賴水清認為，福建外貿企業將加快多元化布局國內國外兩個市場，進一步提高抗風險能力。

目前，多家電商巨頭布局福建，引導優質外貿產品開拓國內市場。拼多多聯合泉州市共同啟動「泉州好貨館」，引入更多優質輕工消費品。拼多多聯合創始人趙佳臻說，面對產業帶共同面臨的出口訂單或延緩、海外支付結算困難等問題，拼多多將探索出台系列外貿轉內銷扶持政策，幫助更多有強大製造能力的外貿型企業通過新平台打開內貿增長渠道。