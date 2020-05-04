滙豐收購大陸合資壽險公司剩餘50%股份

大陸今年起取消合資壽險公司外資比率限制，滙豐保險（亞洲）今（4）日宣布，將收購其在大陸合資壽險公司滙豐人壽的其餘50%股權。交易完成後，滙豐人壽將成為滙豐保險（亞洲）在大陸的全資控股子公司。

香港經濟日報報導，上述交易尚待中銀保監等相關監管機構核准。

滙豐集團行政總裁祁耀年表示，交易將有助於實現加快亞洲業務發展的目標，尤其是在富有活力、高速發展的粵港澳大灣區全面鋪開業務。此外，其也將進一步提升財富管理服務能力，為集團業務策略的另一重點提供動力。

滙豐亞太區行政總裁王冬勝表示，大陸市場不僅是集團亞洲業務的重要組成部分，也是集團憑藉環球網路服務客戶的重要一環。集團希望通過此交易加大投入並進一步深耕內地市場。

滙豐人壽由滙豐及國民信託於2009年合資組建，股東雙方各持50%股權。截至去年12月，滙豐人壽註冊資本為人民幣10.25億元。公司總部設於上海，同時在大陸九個主要城市開展業務，包括上海、北京、天津、杭州，廣州、佛山、東莞、珠海及深圳。

滙豐人壽為客戶提供包括年金、終身壽險、重疾、投連產品在內全面的保險產品方案。