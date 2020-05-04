高盛：陸第2季GDP估升0.6% 注意3隱憂

國際投行高盛今（4）日報告稱，第2季大陸經濟將面臨三個不利因素：外部需求急劇放緩、破產及失業情況增加等次輪效應可能浮現、生產供應回升速度快於銷售需求而造成的庫存上升。預估第2季GDP增速升0.6%。

大陸第1季GDP增速年跌6.8%，為1992年大陸開始公布季度GDP數據以來首次出現負值。路透報導，該行認為，大陸當局將會推出更多的寬鬆措施帶動內需，預測大陸第2季GDP恢復正增長，估年增0.6%。

展望第2季，高盛稱，大陸經濟將面臨三個不利因素。首先是全球增長和外部需求的急劇放緩，而這影響也是最大的。雖然考慮到因疫情而停工對非貿易服務的影響可能大於商品貿易，但有關衝擊仍然很大，而且從歷史相關性表明，第2季大陸的出口將大幅下滑。事實上，4月財新製造業PMI的新出口訂單指數低於2月的水平。

第二個不利因素是，破產及失業情況增加等次輪效應可能浮現。報告指，雖然北京當局一直在向受經濟衰退影響的個人和企業提供流動性及過渡性貸款，數據顯示，25個主要城市的破產申請數量近期上升。如果問題不解決，這些第二輪影響將會壓抑正在進行的經濟復甦。

第三個因素是，自疫情復甦的初始階段，生產供應回升的速度較銷售需求的回升速度為快，這意味著各個行業的庫存均在增加。即使內需繼續恢復和改善，庫存增長也可能從第1季度對經濟的助力，在第2季變成阻力。

高盛表示，從積極方面來看，預期北京當局未來將推出更多的寬鬆措施，通過基建及消費等支持內需。此外，首季度人均開支下降12.5%，大大超過人均可支配收入下降3.9%的水平，儲蓄率猛增，給消費持續復甦帶來空間。