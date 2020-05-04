快訊

磐石艦群聚感染主因曝光 陳時中：侵襲率遠低於國外艦隊

中油證實遭受惡意程式攻擊 僅能用現金及信用卡交易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美嗆對陸加徵稅 港股狂瀉千點 午後跌近4%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國總統川普放話對大陸加徵關稅，市場憂心貿易戰再起，港股今（4）日開低震盪下行，午盤後，跌幅擴大至1,000點，跌穿23,650點水平。照片／騰訊網
美國總統川普放話對大陸加徵關稅，市場憂心貿易戰再起，港股今（4）日開低震盪下行，午盤後，跌幅擴大至1,000點，跌穿23,650點水平。照片／騰訊網

美國總統川普放話對大陸加徵關稅，以追究防疫不力，美股下挫，道指上周五跌622點或2.6%。恒指今（4）日開低震盪下行，午盤後，跌幅擴大至1,000點，跌穿23,650點水平，午後下跌近4%。

中、美關係緊張，港股在5月首個交易日顯著下跌。恒生指數今早開低748點後最多挫965點，低見23,678點，跌穿24,000點水平，失守10、20、50多條平均綫，恒生指數半日跌947點。

騰訊網報導，今午間收盤，恆生指數跌3.84%，報23,696.18點，盤中創4月22日以來新低；國企指數跌4.25%、紅籌指數跌3.6%。成交額港幣634.43億元。

恆指開低走低，大盤持續震盪下行。石油股領跌藍籌，中國石油股份跌9.32%；中資券商股近全線下跌，國泰君安跌9.5%；內房股近集體下挫，融創中國跌6.69%。

大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，美國有意再發動貿易戰，市場氣氛急轉直下，港股或有機會下探23,000點或以下。近期油價表現反覆，F三星原油期於港股收市後開始轉倉，陸續將部分持有的9月WTI期貨合約轉至其他月份，李認為，此舉令單月持貨風險降低。

港股 美股 油價

延伸閱讀

港股跌幅擴大至逾900點

美中關係轉壞 恆指下挫超過800點

紅籌回A開大門 BAT們摩拳擦掌

賣水毛利超60%、年賺215億 農夫山泉港股IPO前分紅412億

相關新聞

傳深圳部分員工放4個月 鴻海：無大規模裁員休假

中國媒體報導，受到疫情影響，鴻海旗下富士康訂單銳減，深圳廠區要求部分員工放假4個月。對此，鴻海表示，目前中國大陸各廠區運...

疫情重創香港 財爺：首季GDP 六十年代來最差

政府將在今天公布首季預估的經濟增長（GDP）數據，財政司長陳茂波指香港經濟正處於深度衰退，1998年受亞洲金融風暴打擊，港第三季GDP按年下跌8.3%，2009年受環球金融海嘯衝擊，第一季GDP負增長7.8%，今年在社會運動及疫情接連打擊，表現將會更差。

疫情趨穩 房市「報復式」增長 十大屋苑7年新高

疫情緩和，刺激樓市交投量回升。中原公布過去兩日十大屋苑悉錄成交，總計31宗，按周增加41%外，亦創下2013年5月以來7年新高，海怡半島更出現多客爭購。業界分析，香港連續14天無本地感染個案，經濟活動陸續恢復，多日假期令樓市交投十分活躍。

美嗆對陸加徵稅 港股狂瀉千點 午後跌近4%

美國總統川普放話對大陸加徵關稅，以追究防疫不力，美股下挫，道指上周五跌622點或2.6%。恒指今（4）日開低震盪下行，午...

閱文傳「霸權合約」作者死後50年版權歸公司 股價挫7%

大陸網路文學平台龍頭「閱文」集團，為騰訊全資子公司，高層換新血不到三天，卻傳出「霸權合約」。簽約作者對新合約不滿，其中包...

陸券商Q1近半數獲利腰斬 營收年減43%

今年首季在疫情和外圍股市暴跌雙重影響下，A股大幅波動，整體券商表現不如預期，大陸證券業協會數據顯示，券商第1季整體營收年...

周五起莫斯科飛北京航班乘客 須出示5天內檢測結果

據中國大陸駐俄羅斯大使館官網消息，自周五（8日）起，所有乘搭中國國際航空公司莫斯科至北京航班的乘客，須出示由大使館指定6...

港股跌幅擴大至逾900點

美國總統川普威脅對中國大陸加徵關稅，以追究中方防疫不力，美股下挫，道指上周五跌622點或2.6%。港股今日開市後跌幅擴大...

51黃金周 中國宅消費強強滾

5月1日大陸黃金周到來，為衝刺內需，中國政府官民聯手舉行「網購雙品節」，預料本次規模將大於第一屆，成為中國疫情以來，電商...

范姜鋒雲辦公 助台青返陸復工

從台灣回到廈門需要注意哪些事項，如何中轉去其他城市，小微企業復工有哪些支持政策……春節過後，台灣青年范姜鋒團隊製作的30個協助台青復工的「懶人包」在網絡上推出，目前已受到數萬粉絲關注。

閩拚數字經濟 新基建密集落地

今年以來，一批數字「新基建」密集落地福建。4月26日，中國信科集團旗下大唐網絡有限公司在莆田市城廂區投資建設大唐網絡5G產業東南基地，打造以5G技術為核心的5G科技應用集群。官方數據顯示，截至目前，福建省數字「新基建」重點項目321個，總投資達2197億元（人民幣，下同）；其中，在建項目298個，總投資1587億元。

中國5G基站 衝20萬個

大陸工信部近日披露，截至3月底，中國大陸已建成5G基站達19.8萬個，套餐用戶規模超過5000萬，5G推進速度不斷加快。

熱門新聞

婦人衝馬路救鄰居小孩 一回頭見2歲女兒尾隨遭車輾斃

武漢菜市場公告驚見「美國肺炎」 網友驚：病毒叫遍全世界

重慶40斤網紅鯉魚被吃 老朋友落淚

專家：港府擬全民發口罩 可重覆使用60次

央視點名批評美政客 唯恐天下不亂

人行開鍘 重罰支付業2.8億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。