聽新聞
test
0:00 / 0:00
美嗆對陸加徵稅 港股狂瀉千點 午後跌近4%
美國總統川普放話對大陸加徵關稅，以追究防疫不力，美股下挫，道指上周五跌622點或2.6%。恒指今（4）日開低震盪下行，午盤後，跌幅擴大至1,000點，跌穿23,650點水平，午後下跌近4%。
中、美關係緊張，港股在5月首個交易日顯著下跌。恒生指數今早開低748點後最多挫965點，低見23,678點，跌穿24,000點水平，失守10、20、50多條平均綫，恒生指數半日跌947點。
騰訊網報導，今午間收盤，恆生指數跌3.84%，報23,696.18點，盤中創4月22日以來新低；國企指數跌4.25%、紅籌指數跌3.6%。成交額港幣634.43億元。
恆指開低走低，大盤持續震盪下行。石油股領跌藍籌，中國石油股份跌9.32%；中資券商股近全線下跌，國泰君安跌9.5%；內房股近集體下挫，融創中國跌6.69%。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，美國有意再發動貿易戰，市場氣氛急轉直下，港股或有機會下探23,000點或以下。近期油價表現反覆，F三星原油期於港股收市後開始轉倉，陸續將部分持有的9月WTI期貨合約轉至其他月份，李認為，此舉令單月持貨風險降低。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言