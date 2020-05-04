疫情重創香港 財爺：首季GDP 六十年代來最差

政府將在今天公布首季預估的經濟增長（GDP）數據，財政司長陳茂波指香港經濟正處於深度衰退，1998年受亞洲金融風暴打擊，港第三季GDP按年下跌8.3%，2009年受環球金融海嘯衝擊，第一季GDP負增長7.8%，今年在社會運動及疫情接連打擊，表現將會更差。

明報報導，陳茂波在網誌指出，由於現時仍要小心持續做好防疫工作，意味本地經濟活動只能有限度逐步恢復，拉動香港經濟的三頭馬車，包括內部需求、出口及投資，暫時難有顯著起色。政府早前下調今年經濟預測，最新估計為負增長4%至7%，陳茂波指如果疫情發展以至外圍壓力，令經濟萎縮幅度靠近預測的下限，將會是香港經濟自上世紀六十年代有紀錄以來最差的一年。

籲電子方式申領1萬元 節省時間

報導指出，陳茂波續稱，有見經濟環境極為嚴峻，已透過財政預算案及兩輪防疫抗疫基金，推出規模合計約2900億元措施，支援巿民及企業應對難關。早前政府提出向全港合資格市民每人發放1萬元，將有超過20家銀行將會參與協助發放款項，相關登記程序簡單，擁有個人銀行戶口的市民可透過電子方式申請，省卻文書處理時間，亦可較快收到錢。