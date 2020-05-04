疫情趨穩 房市「報復式」增長 十大屋苑7年新高

疫情緩和，刺激樓市交投量回升。中原公布過去兩日十大屋苑悉錄成交，總計31宗，按周增加41%外，亦創下2013年5月以來7年新高，海怡半島更出現多客爭購。業界分析，香港連續14天無本地感染個案，經濟活動陸續恢復，多日假期令樓市交投十分活躍。

文匯報報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情持續緩和，市民預期疫情逐漸受控，以及普遍認為樓價已完成尋底，怕遲買會貴，紛紛加快入市。據該行統計，十大屋苑4月全月共錄得329宗二手成交，創13個月新高。

海怡半島 兩房多人搶

其中，鴨洲海怡半島有單位獲多客人還價，美聯物業林潤表示，單位為26座高層C室，面積516方呎，兩房間格，原業主叫價約860萬元，獲多組客人垂青及出價，最終一名九龍東區的換樓用家以858萬元成交，折合呎價1萬6628元。原業主於2012年5月以約508萬元購入單位，帳面獲利約350萬元或69%。

據報導，至於美聯物業分行統計，佛誕及勞動節一連4天(4月30至5月3日)長期，十大屋苑共錄72宗成交，若按周六日計則錄得約32宗，較對上一個周末23宗大升約39%，創逾7年新高。美聯物業住宅部行政總裁布少明形容購買力在積壓一段時間出現「報復式」增長。

新盤刺激 二手也熱絡

報導指出，利嘉閣地產統計十大屋苑，過去的周末錄得30宗二手買賣個案，較上周末19宗急增58%。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今個月將會有全新大盤推出，屆時一手市場暢旺下，亦會帶動二手成交增加，兩者互相推動下將造成整體樓市熾熱的買賣氣氛。

香港置業行政總裁李志成表示，普遍藍籌屋苑睇樓量增長約2成，在樓市氣氛漸趨回勇下，買家入市步伐明顯加快。5月多個新盤或推售，刺激整體市場氣氛，相信一二手交投有望進一步熱絡。該行統計十大屋苑於周末錄得24宗成交，按周升近118%。