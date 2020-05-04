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閱文傳「霸權合約」作者死後50年版權歸公司 股價挫7%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸網路文學平台龍頭閱文集團，為騰訊全資子公司，高層換新血不到三天，卻傳出「霸權合約」。照片／搜狐網
大陸網路文學平台龍頭閱文集團，為騰訊全資子公司，高層換新血不到三天，卻傳出「霸權合約」。照片／搜狐網

大陸網路文學平台龍頭「閱文」集團，為騰訊全資子公司，高層換新血不到三天，卻傳出「霸權合約」。簽約作者對新合約不滿，其中包括，作者創作的書，直到作者死後50年，版權都歸閱文所有、閱文擁有作者所有社交帳號的支配權等。

閱文集團今（4）日在港股價早盤下跌逾7%。界面新聞報導，不少閱文簽約作者在文學論壇平台爆料，閱文對作者開出「霸權合約」。

新合約主要有八大爭議：一、作者創作的書，直到作者死後50年，版權都歸閱文所有。二、作者和閱文不再是合作關係，而是受閱文委託創作的，著作權屬於閱文。三、如果作者的作品遭到侵權，打官司時由作者自己掏錢。四、作者雖受閱文「聘請」，但雙方並非勞動關係或雇佣關係，作者不享受閱文集團福利。

五、合約簽訂後，閱文享有作者下本書的優先權。如果作者發新書，在其它平台發布，需要首先通知閱文，如閱文沒有簽約意向，才能在其它平台發布。六、合約簽訂後，作者能得到的是，扣除運營以後，讀者付費後「淨利潤」的分成。七、閱文擁有作者所有社交帳號的支配權。八、閱文若對作者作品不滿意，可由閱文方面找他人「續寫」原作。

消息傳出後，引起網路文學圈公憤，大陸知名網路文學作者唐家三少、天蠶土豆、夢入神機先後對此事發聲。甚至有人提出眾籌，要帶領作者另建新網站。作者主要擔心以下三點：賺不到錢；著作權不受自己控制；寫手利益受損，網路文學生態圈將遭到巨大破壞。

閱文官方公布的數據顯示，目前閱文擁有超800萬簽約作者。

早在騰訊宣布接管閱文集團時，就有多名閱文簽約作者認為網路文學圈將生變，主因是騰訊力推的免費閱讀模式讓許多中小作者感到擔憂，免費模式將會使得流量主導寫作，這會讓高質量的作品失去生存空間。

日前，接任閱文集團CEO的程武發布聲明，當前討論的這份合約是閱文於2019年9月推出的，並非謠傳在2020年4月28日推出的新合約。聲明強調，閱文推行「全部免費閱讀」是不可能，也不現實的說法。

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