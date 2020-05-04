陸券商Q1近半數獲利腰斬 營收年減43%

今年首季在疫情和外圍股市暴跌雙重影響下，A股大幅波動，整體券商表現不如預期，大陸證券業協會數據顯示，券商第1季整體營收年下滑43%，不少券商自營業務虧損，拖累淨利潤下滑。

券商中國報導，A股37家上市券商中，僅有8家券商營收年增加，29家券商營收年下滑。其中，多達17家券商自營業務收入下滑幅度超過50%，10家下滑超過80%，財通證券自營業務甚至出現虧損。

就大型券商來看，營收分化顯著。其中，國泰君安、海通證券和廣發證券第1季遭遇滑鐵盧；中信證券、華泰證券、中信建投證券和中國銀河等逆勢增長，使得第1季業績表現亮眼。

整體來看，2020年第1季券商全行業的證券投資收益為人民幣291.92億元，去年第1季為人民幣514.05億元，年減43.21%%，營收在券商總營收比率中下降至30%以內，被代理買賣證券業務，即傳統的經紀業務收入反超。

據券商中國統計，37家上市券商中，29家券商營收年下滑。其中，多達17家券商自營業務收入下滑幅度超過50%，出現腰斬；10家下滑超過80%，財通證券的自營業務甚至出現慘烈虧損。

不過，也有券商自營異軍突起。其中，紅塔證券逆勢大增139.07%，營收達人民幣9億元，使得其第1季獲利增135.7%至人民幣4.84億元。