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周五起莫斯科飛北京航班乘客 須出示5天內檢測結果

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
周五起莫斯科飛北京航班乘客，須出示5天內檢測呈陰性的結果證明。(取自新華社)
周五起莫斯科飛北京航班乘客，須出示5天內檢測呈陰性的結果證明。(取自新華社)

據中國大陸駐俄羅斯大使館官網消息，自周五（8日）起，所有乘搭中國國際航空公司莫斯科至北京航班的乘客，須出示由大使館指定6間檢測機構（莫斯科和聖彼得堡市各3間）發出的120小時內核酸檢測結果，證明陰性方可登機，俄羅斯其他地區檢測機構訊息將於近日公布。

據星島網報導，現有其他防疫要求（健康碼、體溫檢測）依然有效。中國大陸駐俄羅斯使館提醒確有需要乘坐國航航班回大陸人員，務必及時赴指定6間檢測機構進行核酸檢測，並持書面檢測報告辦理登機手續。

俄羅斯 莫斯科

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