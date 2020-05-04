助台企復工 蘇州經驗視訊分享

台灣高雄的勞動者、企業主、醫師、學者與江蘇蘇州的醫師、專家學者、台商，5月1日通過視訊對話分享蘇州衝破疫情困局、復甦經濟的經驗。

新華社報導，視訊會上，圍繞疫情舒緩之後如何研判復工復學標準、如何復甦旅遊餐飲等服務業、如何保障就業、江蘇如何幫助台企台商應對疫情復工復產等問題，雙方進行交流。

蘇州市疾病預防控制中心副主任張鈞表示，為防範風險，蘇州充分發揮傳染病聯防聯控機制的作用，根據入蘇人員的情況分類管控。

「蘇州旅遊市場復甦是『政府推動，企業行動』。蘇州主政官員成為蘇州金牌導遊，以古城獨有的文化魅力撬動旅遊夜經濟，打出旅遊消費組合拳，刺激旅遊業復甦。」蘇州大學社會學院旅遊系教授魏向東說。

蘇州市台協會副會長錢永昌分享了新冠肺炎疫情期間大陸各級政府對台企的暖心幫扶。「蘇州從加大金融支持、穩定職工隊伍、減輕企業負擔等方面，出台了多重惠企政策，為台企贏得了寶貴的生產自救時間，讓廣大台商在大陸發展更加安心。」

疫情發生以來，江蘇省有關部門兩次對全省台企開展網上問卷調查，認真了解台企防疫復工情況和發展訴求，發布10項針對性服務舉措。

為了協助台企解決資金問題，江蘇省有關部門聯合江蘇銀行推出「江蘇銀行支持全省台資企業復工復產和健康發展綜合金融服務方案」，將在三年內累計為江蘇省台企提供不少於100億元人民幣的授信總額度。

目前，蘇州規模以上台資企業已經全部復工，復工台企數占台企總數的比重已經超過90%。