廣州4月二手樓交易 環比大漲66.64%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

因中國大陸新冠肺炎疫情基本得到控制，4月分廣州一手（新房）和二手樓（舊樓）交易量均有進一步上漲，其中二手樓交易量環比大漲66.64%，接近春節前的月度水平。

中新社報導，據網易房產數據中心數據，4月廣州一手樓網簽成交5951套，比3月分5877套增加71套，但同比仍下降21.86%。外圍五郊區（南沙區、增城區、番禺區、花都區、從化區）依然是成交主力，共計成交4410套，其中增城區共成交2276套，居全市第一；越秀區成交38套，全市最少。

據廣州市房地產中介協會統計的數據，4月分廣州二手樓網簽面積達到36.21萬平方公尺，雖然同比仍下降31.97%，但環比3月分大漲66.64%。其中花都區網簽面積75676平方公尺，環比增長超過一倍。隨後是番禺區、增城區、從化區、海珠區和天河區，環比均有較大幅度增長。

面積構成方面，其中每套90至120平方公尺面積區間所占比例回升1.23個百分點至接近三成。每套60平方公尺以下和60至90平方公尺面積區間所占比例較3月分別下調0.50個百分點和0.97個百分點。

據廣州市房地產中介協會分析，4月廣州市中介促成二手住宅成交環比出現井噴，已接近春節前單月水平，主要原因，一是大陸疫情基本得到控制，交易雙方入市意願增強；二是因急需資金周轉，部分業主的議價空間擴大，一定程度上促進買家尤其是剛需客的購買意願。

房地產 疫情 春節

延伸閱讀

嘉義市廢電池、廢資訊物回收量大漲 原來有這些獎勵

廣州機構幫男同志代孕 傳5年誕400嬰

陸房地產市場 上月明顯回暖

廣州男網上「曬」槍揚言傷人 向警開火遭擊斃

相關新聞

人行開鍘 重罰支付業2.8億

第三方支付機構商銀信支付服務有限責任公司（商銀信）遭中國人民銀行破天荒開出支付行業首個超億元罰單，罰沒合計超人民幣1.15億元（約新台幣4.9億元）。

陸五一旅遊收入 大滑落

大陸文化旅遊部公布數據顯示，五一假期前三天全大陸遊客數達8,499.7萬人，旅遊收入人民幣350.6億元（約新台幣1,490億元），平均一天進帳人民幣116.8億元（約新台幣496億元），年減60%。

范姜鋒雲辦公 助台青返陸復工

從台灣回到廈門需要注意哪些事項，如何中轉去其他城市，小微企業復工有哪些支持政策……春節過後，台灣青年范姜鋒團隊製作的30個協助台青復工的「懶人包」在網絡上推出，目前已受到數萬粉絲關注。

閩拚數字經濟 新基建密集落地

今年以來，一批數字「新基建」密集落地福建。4月26日，中國信科集團旗下大唐網絡有限公司在莆田市城廂區投資建設大唐網絡5G產業東南基地，打造以5G技術為核心的5G科技應用集群。官方數據顯示，截至目前，福建省數字「新基建」重點項目321個，總投資達2197億元（人民幣，下同）；其中，在建項目298個，總投資1587億元。

中國5G基站 衝20萬個

大陸工信部近日披露，截至3月底，中國大陸已建成5G基站達19.8萬個，套餐用戶規模超過5000萬，5G推進速度不斷加快。

廣州4月二手樓交易 環比大漲66.64%

因中國大陸新冠肺炎疫情基本得到控制，4月分廣州一手（新房）和二手樓（舊樓）交易量均有進一步上漲，其中二手樓交易量環比大漲66.64%，接近春節前的月度水平。

台灣辣椒大王 廣西扶貧獲商機

「我在廣西天等縣種植辣椒，既可幫助當地貧困戶脫貧，也可從中賺到錢。」台商莊久毅接受中新社採訪時表示，參與大陸扶貧工作獲得了不小商機。

助台企復工 蘇州經驗視訊分享

台灣高雄的勞動者、企業主、醫師、學者與江蘇蘇州的醫師、專家學者、台商，5月1日通過視訊對話分享蘇州衝破疫情困局、復甦經濟的經驗。

北京瞭望／國企大虧…這筆帳怎麼算的

大陸五一小長假過後，對路上人馬來說一件大事，是中國全國高速公路自5月6日起恢復收費。原來官方說高速公路免費要持續到6月，現在提前將近一個月，理由是經營高速公路的國企虧損。

陸傳統商圈直播 衝出買氣

五一假期，上海五五購物節登場，令人耳目一新的是，傳統商圈走進電商直播、老字號打造網紅經濟、農地農貨搭上電商菜籃子，不讓名店專美，上海共有10萬小店加入購物節狂歡，成為消費新亮點。

大陸員工拒加班判例 掀起熱議

江蘇省揚州市兩名員工因拒絕加班，造成公司損失人民幣12萬元（約新台幣51萬元），被判賠償公司1.8萬元（約新台幣7.6萬元）。法官介紹，根據《勞動法》，如果企業遇到緊急生產任務要求勞動者加班時，勞動者須服從。

大陸．資金．對策／台商海外資金涉稅風險新分析

雖然台灣國稅局只查近七年內的海外資金納稅問題，但台商仍須非常關注台灣CFC和PEM落地後的稅務風險。

熱門新聞

武漢夜市「回來了」民眾不戴口罩坐路邊吃燒烤

重慶40斤網紅鯉魚被吃 老朋友落淚

專家：港府擬全民發口罩 可重覆使用60次

兵馬俑vs自由女神 中拍樂高短片「病毒往事」諷美甩鍋

央視點名批評美政客 唯恐天下不亂

聯合問責 美華人團體向中共索賠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。