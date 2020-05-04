廣州4月二手樓交易 環比大漲66.64%

因中國大陸新冠肺炎疫情基本得到控制，4月分廣州一手（新房）和二手樓（舊樓）交易量均有進一步上漲，其中二手樓交易量環比大漲66.64%，接近春節前的月度水平。

中新社報導，據網易房產數據中心數據，4月廣州一手樓網簽成交5951套，比3月分5877套增加71套，但同比仍下降21.86%。外圍五郊區（南沙區、增城區、番禺區、花都區、從化區）依然是成交主力，共計成交4410套，其中增城區共成交2276套，居全市第一；越秀區成交38套，全市最少。

據廣州市房地產中介協會統計的數據，4月分廣州二手樓網簽面積達到36.21萬平方公尺，雖然同比仍下降31.97%，但環比3月分大漲66.64%。其中花都區網簽面積75676平方公尺，環比增長超過一倍。隨後是番禺區、增城區、從化區、海珠區和天河區，環比均有較大幅度增長。

面積構成方面，其中每套90至120平方公尺面積區間所占比例回升1.23個百分點至接近三成。每套60平方公尺以下和60至90平方公尺面積區間所占比例較3月分別下調0.50個百分點和0.97個百分點。

據廣州市房地產中介協會分析，4月廣州市中介促成二手住宅成交環比出現井噴，已接近春節前單月水平，主要原因，一是大陸疫情基本得到控制，交易雙方入市意願增強；二是因急需資金周轉，部分業主的議價空間擴大，一定程度上促進買家尤其是剛需客的購買意願。