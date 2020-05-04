中國5G基站 衝20萬個

大陸工信部近日披露，截至3月底，中國大陸已建成5G基站達19.8萬個，套餐用戶規模超過5000萬，5G推進速度不斷加快。

新華社報導，大陸工信部信息通信發展司司長聞庫說，中國5G發展取得了明顯的階段性成效。截至3月底，中國大陸已建成5G基站達19.8萬個。網絡建設加快的同時，終端也進入蓬勃發展期。截至4月20日，已有95款終端獲得入網許可，售價在2000元人民幣以下的5G手機已經面市。

多家中國大陸手機廠商通過加強信息技術來優化應用體驗，爭取市場。比如，vivo近日推出的iQOO Neo3手機，通過對手機運行速度、觸控操作、畫面顯示、散熱等進行系統優化，搭載遊戲場景，增強了應用體驗。

大陸工信部表示，將支持手機企業加強研發創新，為消費者提供品類豐富、性價比高的5G手機，推動電信運營商通過優化套餐設置、逐步降低流量資費水平、信用購機等舉措，帶動5G手機消費，加大5G+VR/AR、賽事直播、遊戲娛樂等應用推廣力度，帶動信息消費快速增長。