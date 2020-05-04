閩拚數字經濟 新基建密集落地

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年以來，一批數字「新基建」密集落地福建。4月26日，中國信科集團旗下大唐網絡有限公司在莆田市城廂區投資建設大唐網絡5G產業東南基地，打造以5G技術為核心的5G科技應用集群。官方數據顯示，截至目前，福建省數字「新基建」重點項目321個，總投資達2197億元（人民幣，下同）；其中，在建項目298個，總投資1587億元。

中新社報導，新簽約的大唐網絡5G產業東南基地項目，計畫一期建設4條5G微基站生產線，於2021年建成投產，實現年產5G微基站10萬台（套）的目標。大唐網絡總裁楊勇表示，福建政策環境優越，數字化和創新發展氛圍濃厚，是發展新一代信息技術，布局新基建，推動5G網絡、人工智能、大數據、物聯網等新興科技融合應用的優選地區之一。

目前，福建已制定三年行動計畫，明確新型基礎設施建設重點任務，統籌布局一批數字經濟領域「新基建」項目。福建省數字福建建設領導小組辦公室主任陳榮輝表示，將加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，分解落實5G基站、寬帶工程、工業互聯網、窄帶物聯網、數據中心等建設任務。

5G網絡將是福建數字「新基建」的重中之重。去年，福建推出「福建省加快5G產業發展實施意見」，加快構建成熟完備、跨界融合、開放共享、協同創新、多方合作的5G產業生態，打造具影響力和競爭力的5G產業創新發展高地。今年3月，福建再度推出18條措施進一步支持5G網絡建設和產業發展，推進5G網絡建設和商用步伐。

福建省通信管理局副局長何強說，福建將持續優化完善5G網絡建設計畫，確保年底前全省建成5G基站2萬個，實現縣級以上、重點鄉鎮5G覆蓋；到2021年底，全省建成5G基站4萬個；到2022年底，全省建成5G基站8萬個。

工業互聯網也是福建推動數字「新基建」的重要內容。福建省工業和信息化廳稱，將加快5G技術在生產現場控制、產線及設備巡檢、產品質量檢測等多領域應用，布局建設福建工業互聯網大數據中心。此外福建還將推動建設一批算力基礎設施。

福建 物聯網 人民幣

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