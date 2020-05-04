范姜鋒雲辦公 助台青返陸復工

從台灣回到廈門需要注意哪些事項，如何中轉去其他城市，小微企業復工有哪些支持政策……春節過後，台灣青年范姜鋒團隊製作的30個協助台青復工的「懶人包」在網絡上推出，目前已受到數萬粉絲關注。

新華社報導，來自桃園的范姜鋒是廈門啟達海峽雙創基地負責人。這家在台灣青年中頗有名氣的創業基地自四年前設立以來，已累計孵化了上百家企業，范姜鋒也成為福建省首批台籍「福建青年五四獎章」獲得者。

去年，范姜鋒開始運營新媒體業務，「希望讓更多台灣網友看到真實的大陸。」他說。五六個人的團隊，以臉書等平台為載體，運作十多個自媒體賬號，不到一年時間，他們已累積了將近10萬的台灣粉絲。

今年春節期間，新冠肺炎疫情暴發，范姜鋒在桃園家中也時刻記掛著大陸的疫情。他發現，台灣一些媒體對大陸新冠肺炎疫情的報導並不客觀。「作為在大陸創業就業的台灣青年，我覺得我們必須做點什麼，把大陸真實的疫情情況，通過我們的社交媒體賬號，傳遞給台灣的年輕人，以正視聽。」范姜鋒說。

2月10日，范姜鋒返回廈門，和團隊們以「雲辦公」方式，陸續整理製作了30個「懶人包」，以幫助台灣青年順利返陸復工，內容包括：從台灣回到大陸需要注意哪些事項，辦理什麼手續；若工作地點不在能直航的大陸四座城市，應如何中轉；廈門市政府為支持中小微企業推出許多政策，具體內容是什麼，要如何申請，準備哪些材料等。

為了讓台灣網友對內容更有親近感，范姜鋒團隊還把圖文為主的內容配上微視頻，用台灣網友熟悉的方式展現。「這些『懶人包』向台灣網友傳遞大陸真實的情況，告訴那些在大陸創業的台灣青年，如何有計畫地克服復工復產面臨的困難。」范姜鋒說，「我們期待這些賬號成為一個讓台灣青年了解大陸的諮詢平台。」

對於今年的規劃，范姜鋒希望他的自媒體平台粉絲突破20萬。同時，團隊還計畫從線上走到線下，從網絡走向實體。「我們籌劃的有關台青『登陸』發展的書，今年將在台灣正式出版。屆時配合這本書的出版，我們計畫在福建召集一批比較有代表性、落地比較成功的台青，到兩岸高校進行宣講。」范姜鋒說。