台灣辣椒大王 廣西扶貧獲商機

「我在廣西天等縣種植辣椒，既可幫助當地貧困戶脫貧，也可從中賺到錢。」台商莊久毅接受中新社採訪時表示，參與大陸扶貧工作獲得了不小商機。

報導指出，莊久毅2014年從越南轉移到廣西發展後，先是在邊城憑祥市種植辣椒，受天等縣領導力邀赴天等發展，與貧困戶開展合作種植，引進台灣最新辣椒品種和實用農業種植管理技術，帶動周邊民眾共同致富。

「我在天等縣天等鎮母村開設了寶島美人椒種植基地，面積共1100畝。」莊久毅表示，從2019年下半年開始，他在種植辣椒的同時，開始套種百香果，經過近一年的試驗，效果很好。

莊久毅表示，基地將打造集特色農業、科技示範、旅遊觀光、生態養生、田園休閑體驗等功能於一體的扶貧特色農業示範區，未來還將建設辣椒深加工基地。目前基地有固定員工80人，到採椒高峰期，用工大概達到400人。莊久毅採取「政府+公司+合作社+貧困戶」的合作模式，推廣美人椒產業。

莊久毅說：「我們通過無菌育苗技術，向全縣所有鄉鎮的農戶提供辣椒種植技術和種苗，然後訂單回收。種下的辣椒兩個月後就能採摘，畝產可達5000斤，有力地幫助貧困戶增收。」

莊久毅說：「能幫助當地農民脫貧，我有種自身價值獲得體現的滿足感。」今年已68歲的莊久毅，開玩笑說自己是個曾經「死過一回」的人，6年前莊久毅患口腔癌，手術後，他深感生命無多，更加鍾情於辣椒種植事業，讓企業承擔更多的社會責任。

「沒想到，六年後的今天我康復了，體檢時各項指標都正常。」莊久毅說，除了在天等，還想到廣西別的地方拓展辣椒種植。

讓莊久毅高興的是，去年，經過自身的努力和友人的幫助，他打通了東盟（東協）市場，去年共有200多噸辣椒銷往馬來西亞。按照目前的價格，每畝辣椒莊久毅可以賺到3萬元（人民幣，下同）。去年5月，天等縣寶島美人椒示範基地受災嚴重，基地內80%待收的寶島美人椒被毀，造成經濟損失達1200萬元。「按照目前的長勢，今年基地豐收基本沒問題，除填回去年虧掉的部分，應該還能小賺一筆。」莊久毅說。