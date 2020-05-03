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央視點名批評美政客 唯恐天下不亂

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸官媒央視今日點名批評班農。圖／取自央視新聞截圖
陸官媒央視今日點名批評班農。圖／取自央視新聞截圖

大陸官媒央視今日發表國際銳評，點名批評白宮前首席戰略家史帝夫．班農，稱班農是「頑固的反華分子」口出狂言，強行推卸責任給中國，毫無道德廉恥，唯恐天下不亂。

班農近日表示，中國要對這場流行病承擔經濟責任，言論一出後，大陸官媒今日做出批評。批評指出，班農稱的追責索賠不符合國際慣例，也沒有任何法理依據，並稱中國大陸是全球疫情防控的貢獻者與合作者。班農叫囂向中國追責索賠，不過是其唯恐天下不亂的政治惡作劇。

央視銳評指出，「班農越是跳得高、叫得凶，越暴露出美國疫情防控不力的事實，以及某些美國政客企圖趁火打劫、謀取更大政治利益的險惡圖謀」。

銳評接著表示，疫情是天災，沒有國界。抗擊疫情，中美本就在一條船上，合作是雙方唯一正確的選擇。美國人民應當看清，若是任由班農這樣狂熱的極端分子帶偏方向、帶錯節奏，美國的疫情防控很可能更失控，美國的未來也將陷入混亂而危急之中。

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