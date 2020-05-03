五一「劫」讓富時A50大跌 專家：節後機會遠遠大於風險

富時A50期指在上週五〈5月1日〉大跌5%，印證了五一「劫」，由於富時A50期指對於A股有一定的領先參考作用，股民因此憂心忡忡，節後A股恐難免暴風雨來襲。專家認為，富時A50大跌，A股不可能不影響，不過，機會遠大於風險。

五一假期前的最後一個交易日〈4月30日〉，A股滬指最高漲到2865點，單日漲幅1.33%，從探底2646點後，累計漲幅逾200多點。

但在A股上周收官後，歐美股市出現大跌，專家指出，海外投資者因此對資本市場整體悲觀，給做空A50期指帶來了機會。

中金在線報導，上週五富時A50大跌，原因就出在川普威脅，「將會採取一些報復性行動」，讓全球股市受到驚嚇。

只是大陸五一假期連放五天，A股要到週三才恢復開市，富時Ａ50是否還有更大的風險？專家認為，美股跳水，富時A50大跌，A股不可能不影響，節後存在跌一跌的風險，但機會遠遠大於風險。

今明兩天歐美股市繼續開盤，除非這兩天大跌，否則A50繼續大跌的可能性並不高，反而能企穩反彈，對A股的負面影響會明顯降低。

專家進一步指出，富時A50下跌，不代表A股一定下跌，有可能先抑後揚。一旦下跌的時候，可能會有大量的資金會積極抄底，隨後會迎來反彈。