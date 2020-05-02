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即買即退稅 上海搶攻境外旅客「二次消費」

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
上海第一個離境退稅集中退付點，五月一日在南京西路恒隆廣場正式啟用。 （東方網）
上海第一個離境退稅集中退付點，五月一日在南京西路恒隆廣場正式啟用。 （東方網）

為推動「免退稅經濟」，上海簡化境外旅客購物退稅手續，五月一日起試點離境退稅集中退付，讓境外旅客購物能「即買即退」，直接拿回現金，藉此帶動旅客的「二次消費」。

東方網報導，上海第一個離境退稅集中退付點，五月一日在南京西路的恒隆廣場啟用。即日起，符合條件的境外旅客，在恒隆廣場內所有「即買即退」定點商店購物後，可持相關憑證至商場內的集中退付點，當場領取相當於實退稅款等額的人民幣現金。

中新網表示，與此前上海的退稅模式相比，集中退付模式為店鋪規模較小、現金管理有難度的離境退稅定點商戶提供了便利。

報導援引恒隆廣場總經理張琳娜表示，由於每個大型商場的運營和資金結算模式不同，顧客在不同的商場購物，開發票的主體可能不同，有些是商場開具的，有些則是商鋪直接開具的，這就導致離境退稅的模式會發生變化。

張琳娜說，此次在恒隆廣場設立的離境退稅、即買即退集中退付點，主要是為了解決後者的問題。境外旅客在商場內就能拿到退稅款，到機場離境口岸也只需確認離境，將退稅表格投送至指定郵筒，就無需再辦理其他手續。

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